Сколько средств привлекла Украина от ОВГЗ — данные Нацбанка Сегодня 16:38 — Фондовый рынок

Сколько средств привлекла Украина от ОВГЗ — данные Нацбанка

За январь-май 2025 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 157,719 млрд грн, 647,8 млн долл. США и 393,8 млн евро.

Об этом свидетельствует информация из Депозитария Нацбанка.

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 142,385 млрд грн, 952,8 млн долл. США и 475,7 млн ​​евро.

В целом, с начала полномасштабного вторжения до 31 мая 2025 года Правительство Украины на первичных аукционах привлекло: 1,209 7 трлн грн, 8 993,2 млн долл. США и 2 861,9 млн евро. А на погашение по ОВГЗ направил 817,195 млрд. грн., 9,565 млрд долл. США и 2,644 млрд евро.

Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в мае, составляла в гривне 17,80% годовых, в евро — 3,25% годовых, номинированные в долларах США в мае не размещались.

Кто покупает военные ОВГЗ

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Второй по объему — портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. По состоянию на 1 июня 2025 г. он составлял:

119,4 млрд грн, или 36,2% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 мая 2025 года — 101,929 млрд грн, или 32,1%);

1,784 млрд долл. США, или 69,1% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США (по состоянию на 1 мая 2025 года — 1,587 млрд долл. США, или 61,5%);

227 млн евро, или 47,7% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (по состоянию на 1 мая 2025 года — 237 млн евро, или 54,9%).

В общей сложности в собственности физических и юридических лиц по состоянию на 1 июня 2025 года было военных облигаций на 204,2 млрд грн в эквиваленте. За последний год портфель облигаций вырос более чем в 1,6 раза.

В собственности же нерезидентов было облигаций на 9,004 млрд грн, 7,4 млн долл. США и 10 млн евро.

Справка Finance.ua:

Министерство финансов Украины в мае 2025 года погасило военные ОВГЗ на 155,9 млн евро;

в целом существуют разные виды ОВГЗ — краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, они могут быть целевыми — например, военными, также могут иметь номинал не только в гривнах, но и иностранной валюте;

обращение облигаций в Украине осуществляется исключительно в электронном виде. Депозитарием ОВГЗ — то есть учреждением, которое ведет их централизованный учет в бездокументарной форме, является НБУ. Детальнее об этом и рассказывали в статье по ссылке.

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