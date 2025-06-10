Украинцы увеличили инвестиции в ОВГЗ (инфографика) — Finance.ua
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Украинцы увеличили инвестиции в ОВГЗ (инфографика)

Кредит&Депозит
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Украинцы увеличили инвестиции в ОВГЗ (инфографика)
Украинцы увеличили инвестиции в ОВГЗ (инфографика)
Инвестиции в государственные облигации вместе с международной финансовой помощью продолжают содействовать финансовой устойчивости страны в условиях полномасштабной войны.
В мае юридические и физические лица увеличили объем инвестиций в ОВГЗ более чем на 10%, с 257 млрд грн до 286 млрд грн.
Объем инвестиций юридических и физических лиц за год (с 1 июня 2025 года по 1 июня 2024 года) вырос более чем на 25%. Об этом пишет Минфин.
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Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 43,6 млрд грн в эквиваленте:
  • 34,1 млрд грн;
  • 202,4 млн евро.
Напомним, безопасность и оборона являются главными статьями направления средств, привлеченных от выпуска ОВГЗ.
Украинцы увеличили инвестиции в ОВГЗ (инфографика)
По состоянию на 1 июня в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,85 трлн гривен.
Наибольшая доля находится у коммерческих банков (46,1%) и НБУ (36,3%). Доля юридических лиц и физических лиц — 10,3% и 5,1% соответственно.
В то же время доля физических лиц в общем объеме ОВГЗ увеличилась по сравнению с прошлым годом до 5,1% по состоянию на начало июня 2025 (в июне 2024 — 3,9%).
Украинцы увеличили инвестиции в ОВГЗ (инфографика)

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Ранее писали, украинцы рекордно нарастили инвестиции в долларовые ОВГЗ. С начала 2025 г. украинцы нарастили инвестиции в долларовые ОВГЗ на 15%. Роль населения как инвесторов в эти ценные бумаги возросла с 29,5% до 37%.
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По материалам:
Finance.ua
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