Украинцы увеличили инвестиции в ОВГЗ (инфографика) — Finance.ua

Украинцы увеличили инвестиции в ОВГЗ (инфографика) Сегодня 12:00 — Кредит&Депозит

Украинцы увеличили инвестиции в ОВГЗ (инфографика)

Инвестиции в государственные облигации вместе с международной финансовой помощью продолжают содействовать финансовой устойчивости страны в условиях полномасштабной войны.

В мае юридические и физические лица увеличили объем инвестиций в ОВГЗ более чем на 10%, с 257 млрд грн до 286 млрд грн.

вырос более чем на 25%. Об этом пишет Объем инвестиций юридических и физических лиц за год (с 1 июня 2025 года по 1 июня 2024 года)Об этом пишет Минфин

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Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 43,6 млрд грн в эквиваленте:

34,1 млрд грн;

202,4 млн евро.

Напомним, безопасность и оборона являются главными статьями направления средств, привлеченных от выпуска ОВГЗ.

По состоянию на 1 июня в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,85 трлн гривен.

Наибольшая доля находится у коммерческих банков (46,1%) и НБУ (36,3%). Доля юридических лиц и физических лиц — 10,3% и 5,1% соответственно.

В то же время доля физических лиц в общем объеме ОВГЗ увеличилась по сравнению с прошлым годом до 5,1% по состоянию на начало июня 2025 (в июне 2024 — 3,9%).

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Ранее писали , украинцы рекордно нарастили инвестиции в долларовые ОВГЗ. С начала 2025 г. украинцы нарастили инвестиции в долларовые ОВГЗ на 15%. Роль населения как инвесторов в эти ценные бумаги возросла с 29,5% до 37%.

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