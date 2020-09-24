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Эксперт рассказал, как должна работать программа "доступных кредитов" после окончания карантина

Эксперт рассказал, как должна работать программа "доступных кредитов" после окончания карантина

Правительственная программа “Доступные кредиты 5-7-9%” изначально планировалась как такая, которая позволила бы сократить количество трудовых мигрантов, выезжающих из Украины в поиске более высоких зарплат. Работникам готовы были предлагать дешевые кредиты для открытия собственного бизнеса.

Об этом рассказал исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев в ходе онлайн-мероприятия “Как банковский сектор пережил COVID-кризис и каковы перспективы возобновления кредитования?»

С самого начала программа включала два элемента:

  • компенсация процентной ставки;
  • частичные портфельные кредитные гарантии.

Также с начала создания программы было предусмотрено, что она будет направлена ​​на развитие малого и микробизнеса. Предполагалось, что кредиты будут выдаваться исключительно на инвестиционные нужды для закупки оборудования, его модернизацию, ремонт в зданиях производства и т.д.

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“Но программа начала работать в начале февраля и до начала карантина оставалось около месяца. Банки должны были адаптировать свои процессы к требованиям программы. И как только банки начали выдавать кредиты – пришел кризис. Тогда было решено, что банки не будут готовы кредитовать предпринимателей на инвестиционные цели, а предприниматели в трудные времена тоже не будут готовы развивать и расширять бизнес”, – отметил исполнительный директор Фонда.

Поэтому впоследствии появилось направление рефинансирования ранее полученных кредитов. Однако следует понимать, что это направление является временным. Даже в постановлении Кабмина отмечается, что кредиты на рефинансирование выдаются в период действия карантина и 90 дней после его окончания. После этого рефинансирование будет закрыто.

Что такое кредитные каникулы 🤔

“Однако мы сейчас видим, что в настоящее время есть предприниматели, которые берут кредиты на инвестиционные цели. Это небольшие суммы, по сравнению с общим приростом программы на неделю – от 150 до 300 млн гривен в среднем”, – рассказал Гашев.

Он заявил, что это и есть основная цель программы, которая должна развиваться далее. То есть в долгосрочной перспективе программа должна быть сосредоточена на инвестиционных кредитах.

По материалам Finance.UA
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