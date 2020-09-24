Украинцам рассылают липовые "письма счастья": как отличить поддельное постановление

Мошенники терроризируют украинцев вымышленными штрафами за превышение скорости. Так называемые “письма счастья” приходят даже тем, у кого машины нет.
Пример. “В платежке сначала указана сумма – 255 гривен, потом адресат платежа – РУ Шевченковского района города Киева. И вот это вот я должна взять и оплатить”, – показывает пришедшее ей письмо жительница Киева Людмила Липинская.
Квитанцию о штрафе за превышение скорости Людмила получила недавно. Самим фактом того, что “письмо счастья” пришло именно ей, была поражена до глубины души.
“Я – пенсионерка, которая никогда не имела ни машины, ни водительского удостоверения. Вообще за руль никогда не садилась”, – удивляется женщина.
Поэтому и деньги переводить не собирается.
Обычных квитанций о нарушении правил дорожного движения правоохранители уже давно не рассылают. Сейчас водители получают специальные постановления. При этом правоохранители не получали обращений от тех, кому пришли подделки. Отмечают, что настоящий протокол о штрафе надежно защищен от подделок.
Защита от подделки. “Постановление имеет хорошую защиту. Оно содержит непосредственно информацию: место и время совершенного правонарушения, транспортное средство и ссылки на сайт bdr.mvs.gov.ua, где можно посмотреть фото- или видеоматериалы правонарушения”, – отмечает Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции.
Также в настоящем постановлении есть специальный QR-код. В нем зашифрованы данные для оплаты штрафа с помощью банковской карты. Если такового на вашем постановлении нет – это липа.
А тем временем в правительстве сообщают, что на украинских дорогах появятся новые камеры фотофиксации нарушений ПДД. В Государственном агентстве инфраструктурных проектов планируют установить еще 220 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения до конца 2020 года. Также полицейские получат тестовые комплексы системы “Фантом”.
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