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В Украине заработали иммиграционные квоты для иностранных IT-специалистов

В Украине заработали иммиграционные квоты для иностранных IT-специалистов

С 21 июля иностранные IT-специалисты могут подавать документы на получение разрешения на иммиграцию.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в FACEBOOK.

“В пределах установленной квоты украинские ИТ-компании получат возможность трудоустроить дополнительно 5000 высококвалифицированных ИТ-специалистов на почти постоянной основе”, – говорится в сообщении.

Привлеченные в пределах квоты работники получат вид на жительство. Таким образом, они могут 10 лет свободно жить и работать в Украине.

Иностранные специалисты, уже проживающие в Украине – должны подать свои документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту своей регистрации.

Специалисты, находящиеся за пределами нашей страны – в консульские учреждения Украины за рубежом.

Чтобы иностранные ИТ-специалисты, которые будут трудоустроены по иммиграционным квотам, действительно обладали высокой квалификацией, разработаны квалификационные требования

Справка Finance.ua:

  • 27 февраля 2020 года Кабинет министров разрешил въехать в Украину или остаться для постоянного проживания 5 тыс. иностранных специалистов для трудоустройства в украинских IT-компаниях на 2020 год.
  • Ранее правительство предлагало ввести специальное налогообложение для ФЛП в IT-отрасли: ввести сбор на развитие человеческого капитала (кроме 5%-го единого сбора и ЕСВ) ставка сбора будет постепенно поднята с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году.

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По материалам Finance.UA
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