В Украине заработали иммиграционные квоты для иностранных IT-специалистов

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С 21 июля иностранные IT-специалисты могут подавать документы на получение разрешения на иммиграцию.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в FACEBOOK.
“В пределах установленной квоты украинские ИТ-компании получат возможность трудоустроить дополнительно 5000 высококвалифицированных ИТ-специалистов на почти постоянной основе”, – говорится в сообщении.
Привлеченные в пределах квоты работники получат вид на жительство. Таким образом, они могут 10 лет свободно жить и работать в Украине.
Иностранные специалисты, уже проживающие в Украине – должны подать свои документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту своей регистрации.
Специалисты, находящиеся за пределами нашей страны – в консульские учреждения Украины за рубежом.
Чтобы иностранные ИТ-специалисты, которые будут трудоустроены по иммиграционным квотам, действительно обладали высокой квалификацией, разработаны квалификационные требования
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