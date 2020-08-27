День финансов, 3 сентября: решение по учетной ставке, выигрыш Суркисов у ПриватБанка, подключение газа через банк или почту

В четверг, 3 сентября, об учетной ставке, газе и деле Суркисов против ПриватБанка.

Решение по учетной ставке. Сегодня Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 6%. Как сообщают в НБУ, предыдущие снижения учетной ставки продолжают отображаться в динамике рыночных ставок. Так, стоимость государственных привлечений в национальной валюте и ставки по гривневым депозитам уже находятся на рекордно низких уровнях. Также продолжается удешевление кредитных ресурсов.

Кроме того, в Нацбанке отметили, что ключевым риском для макрофинансовой стабильности Украины по-прежнему является более длительный срок и углубление пандемии коронавируса и усиление карантинных мер.

Новый транш от МВФ. Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что визит миссии Международного валютного фонда ожидают в ближайшее время и очередной транш – до конца года. МВФ планирует продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by, но в МВФ не говорят, когда ждать следующего транша кредита.

Суркисы выиграли у ПриватБанка суд на 10 млрд. Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн (более 9 млрд грн). В Минфине заявили, что Министерство финансов не согласно с решением и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим их шагом будет подготовка апелляционной жалобы на решение.

Как защититься от роста цен на газ. Как сообщил глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев, тарифный план “Годовой” защитит потребителей от ценовых колебаний на рынке газа, поскольку предусматривает зафиксированную в договоре стоимость газа на весь год. Также группа Нафтогаз планирует в октябре-ноябре этого года запустить возможность заключения контрактов на поставку газа с населением через Ощадбанк, ПриватБанк и Укрпочту.

В Украине появится Бюро экономической безопасности. Рада приняла в первом чтении закон о создании Бюро экономической безопасности. Бюро должно противодействовать уголовным правонарушениям, которые негативно влияют на экономику, способствуют ее тенизации, утечке капитала и другим негативным явлениям, которые замедляют темпы экономического роста и угрожают национальным интересам в сфере экономики.

Кабмин утвердил стратегию реформирования госбанков. Кабмин в рамках программы с МВФ обновил принципы стратегического реформирования государственных банков. Обновленные принципы предусматривают снижение доли государства в банковском секторе к 2025 году до 25% с 60%.

Условия для падения курса гривны. По прогнозам финансовых аналитиков, в настоящее время причин для внезапной девальвации осенью 2020 года нет. Гривна может резко обвалиться в случае политического кризиса или очередного локдауна из-за коронавируса.

О факторах, которые влияют на курс, а также о ситуации на рынке золота и серебра расскажет наш финансовый аналитик Алексей Козырев в новом видео на YouTube-канале Finance.ua.