Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6%

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии в Украине и мире.
“Содержание ключевой ставки на уровне ниже нейтрального свидетельствует о стимулирующем характере монетарной политики и оставляет пространство для дальнейшего снижения процентных ставок в экономике”, – говорится в сообщении.
Предыдущие снижения учетной ставки продолжают отображаться в динамике рыночных ставок. Так, стоимость государственных привлечений в национальной валюте и ставки по гривневым депозитам уже находятся на рекордно низких уровнях. Продолжается также удешевление кредитных ресурсов. К тому же Национальный банк активизировал нормотворческую деятельность, направленную на упрощение условий для развития кредитования, а также работу по снижению доли плохих кредитов в банковской системе. Это поддержит тренд на удешевление кредитов для бизнеса и населения.
Дальнейшая монетарная политика Национального банка будет зависеть прежде всего от развития ситуации с распространением COVID-19.
В текущей ситуации учетная ставка на уровне 6% направлена на обеспечение баланса между достижением умеренной инфляции и стимулированием экономики. Однако, если негативное влияние коронавируса на внутренний спрос и деловую активность усилится, Национальный банк будет готов предоставить экономике дополнительный импульс для оживления.
На вероятное усиление инфляционных рисков в 2021 году Национальный банк может отреагировать инструментами монетарной политики.
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