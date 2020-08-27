Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6%

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии в Украине и мире.

“Содержание ключевой ставки на уровне ниже нейтрального свидетельствует о стимулирующем характере монетарной политики и оставляет пространство для дальнейшего снижения процентных ставок в экономике”, – говорится в сообщении.

Предыдущие снижения учетной ставки продолжают отображаться в динамике рыночных ставок. Так, стоимость государственных привлечений в национальной валюте и ставки по гривневым депозитам уже находятся на рекордно низких уровнях. Продолжается также удешевление кредитных ресурсов. К тому же Национальный банк активизировал нормотворческую деятельность, направленную на упрощение условий для развития кредитования, а также работу по снижению доли плохих кредитов в банковской системе. Это поддержит тренд на удешевление кредитов для бизнеса и населения.

Дальнейшая монетарная политика Национального банка будет зависеть прежде всего от развития ситуации с распространением COVID-19.

В текущей ситуации учетная ставка на уровне 6% направлена ​​на обеспечение баланса между достижением умеренной инфляции и стимулированием экономики. Однако, если негативное влияние коронавируса на внутренний спрос и деловую активность усилится, Национальный банк будет готов предоставить экономике дополнительный импульс для оживления.

На вероятное усиление инфляционных рисков в 2021 году Национальный банк может отреагировать инструментами монетарной политики.

Справка Finance.ua:

23 июля 2020 Правления Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку без изменений – на уровне 6%.

Правления Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года.