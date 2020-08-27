В "Нафтогазе" рассказали, как защититься от роста цен на газ

Продукт, который защитит потребителя, недавно представила на газовом рынке газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины”, предложив тарифный план “Годовой”.
Об этом в эфире телеканала “Украина 24” рассказал глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.
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По его словам, новый тариф защитит потребителей от ценовых колебаний на рынке газа, поскольку предусматривает зафиксированную в договоре стоимость газа на весь год.
“В диалоге с Кабинетом министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль поставил задачу: предложите рыночный продукт, который защитит конечного потребителя. Мы такой продукт предложили. Это тариф “Годовой”. Мы надеемся, что он будет популярным, и уверены, что он защитит клиентов”, – отметил Андрей Коболев.
Глава НАК “Нафтогаз Украины” подчеркнул, что основная задача нового рынка – безопасность поставок газа и обеспечение справедливого и прозрачного рыночной предложения.
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