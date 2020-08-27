0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 242 0

В "Нафтогазе" рассказали, как защититься от роста цен на газ

В "Нафтогазе" рассказали, как защититься от роста цен на газ

Продукт, который защитит потребителя, недавно представила на газовом рынке газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины”, предложив тарифный план “Годовой”.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” рассказал глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

Читайте также: Рыночная тенденция: Коболев объяснил рост цен на газ

По его словам, новый тариф защитит потребителей от ценовых колебаний на рынке газа, поскольку предусматривает зафиксированную в договоре стоимость газа на весь год.

“В диалоге с Кабинетом министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль поставил задачу: предложите рыночный продукт, который защитит конечного потребителя. Мы такой продукт предложили. Это тариф “Годовой”. Мы надеемся, что он будет популярным, и уверены, что он защитит клиентов”, – отметил Андрей Коболев.

Как сэкономить на коммуналке 💡

Глава НАК “Нафтогаз Украины” подчеркнул, что основная задача нового рынка – безопасность поставок газа и обеспечение справедливого и прозрачного рыночной предложения.

Справка Finance.ua:

  • Ранее “Нафтогаз” обнародовал тарифные планы “Годовой” и “Месячный”.
  • Первый фиксирует цену на газ на год вперед на уровне 4,73 грн за 1 куб. м, не требует предоплаты, все объемы газа (не только предварительно заявленные) оплачиваются по одной цене.
  • Цена газа в рамках тарифа «Месячный» для клиентов “Нафтогаза” в августе составила 3,24 грн куб. м, в сентябре – 4,7 грн м. куб.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.