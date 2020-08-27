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В Украине создадут Бюро экономической безопасности: чем будет заниматься

В Украине создадут Бюро экономической безопасности: чем будет заниматься

Верховная Рада поддержала первом чтении и приняла за основу законопроект №3087 о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ). Оно будет расследовать преступления в сфере государственных финансов и заменит налоговую милицию.

Решения на заседании в четверг, 3 сентября, поддержали 245 депутатов.

“Целью законопроекту является разделение сервисной и правоохранительной функций налоговой службы, ликвидация налоговой милиции, оптимизация структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранение дублирования их функций и создание Бюро экономической безопасности (БЭБ)”, – говорится в пояснительной записке.

Главное о Бюро экономической безопасности:

  • максимальная численность – 3000 человек;
  • директор БЭБ и его заместители будут избираться на конкурсной основе;
  • детективов этого ведомства хотят наделить полномочиями для ведения оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования преступлений. Кроме того, им хотят обеспечить доступ к государственным автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных;
  • предусмотрена ликвидация налоговой милиции, а также подразделений контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

Какие преступления будет расследовать БЭБ:

  • незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров;
  • подделку документов, подаваемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей;
  • противодействие законной хозяйственной деятельности;
  • уклонение от уплаты налогов, сборов;
  • уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • доведение банка до неплатежеспособности;
  • доведение до банкротства;
  • нарушение порядка ведения базы данных о вкладчиках или порядка формирования отчетности;
  • фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации;
  • мошенничество с финансовыми ресурсами;
  • манипулирование на фондовом рынке;
  • подделку документов, подаваемых для регистрации выпуска ценных бумаг;
  • нарушение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
  • изготовление, сбыт и использование поддельных негосударственных ценных бумаг;
  • незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара;
  • незаконный сбор с целью использования или использования сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну;
  • разглашение коммерческой или банковской тайны;
  • незаконное использование инсайдерской информации;
  • сокрытие информации о деятельности эмитента;
  • незаконную приватизацию государственного, коммунального имущества;
  • присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в случае, если предметом преступления является имущество государственной или коммунальной собственности, или имущество государственного или местных бюджетов, государственных целевых фондов;
  • противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации;
  • нецелевое использование бюджетных средств;
  • издание нормативно-правовых актов, которые уменьшают поступления бюджета или увеличивают расходы бюджета вопреки закону.
По материалам Обозреватель
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