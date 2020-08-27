В Украине создадут Бюро экономической безопасности: чем будет заниматься

Верховная Рада поддержала первом чтении и приняла за основу законопроект №3087 о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ). Оно будет расследовать преступления в сфере государственных финансов и заменит налоговую милицию.

Решения на заседании в четверг, 3 сентября, поддержали 245 депутатов.

“Целью законопроекту является разделение сервисной и правоохранительной функций налоговой службы, ликвидация налоговой милиции, оптимизация структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранение дублирования их функций и создание Бюро экономической безопасности (БЭБ)”, – говорится в пояснительной записке.

Главное о Бюро экономической безопасности:

максимальная численность – 3000 человек;

директор БЭБ и его заместители будут избираться на конкурсной основе;

детективов этого ведомства хотят наделить полномочиями для ведения оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования преступлений. Кроме того, им хотят обеспечить доступ к государственным автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных;

предусмотрена ликвидация налоговой милиции, а также подразделений контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ .

Какие преступления будет расследовать БЭБ: