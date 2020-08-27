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В НБУ назвали ключевые риски для макрофинансовой стабильности Украины

В НБУ назвали ключевые риски для макрофинансовой стабильности Украины

Ключевым риском для макрофинансовой стабильности по-прежнему является более длительный срок и углубление пандемии коронавируса и усиление карантинных мер.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

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«Увеличение уровня заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении последних месяцев не повлияло на восстановление экономической активности. Впрочем, новая волна COVID-19 может сдержать потребительский спрос. В таком случае это затормозит оживление в секторах, которые ориентированы на внутренний рынок, прежде всего сектор услуг», – сообщил Кирилл Шевченко.

Актуальными остаются также другие риски:

  • негативное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность;
  • эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах;
  • увеличение волатильности мировых цен на продукты питания, учитывая глобальные изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.

Дальнейшая монетарная политика Национального банка будет зависеть прежде всего от развития ситуации с распространением COVID-19.

В текущей ситуации учетная ставка на уровне 6% направлена на обеспечение баланса между достижением умеренной инфляции и стимулированием экономики.

«Однако, если негативное влияние коронавируса на внутренний спрос и деловую активность усилится, Национальный банк будет готов предоставить экономике дополнительный импульс для оживления. Зато на вероятное усиление инфляционных рисков в 2021 году Национальный банк может отреагировать инструментами монетарной политики», – сказал Кирилл Шевченко.

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По материалам Finance.UA
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