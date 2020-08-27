Аналитики назвали условия для падения курса гривны осенью

В настоящее время причин для внезапной девальвации осенью 2020 года нет. Гривна может резко обвалиться в случае политического кризиса или очередного локдауна из-за коронавируса.

Об этом свидетельствуют прогнозы финансовых аналитиков, пишет РБК-Украина.

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Эксперты считают, что в свете приближающихся местных выборов в Украине власть вряд ли заинтересована в потрясениях экономического характера, как, скажем, резкий скачок курса гривны и дальнейший рост цен.

Согласно прогнозам, под влиянием как внешних, так и внутренних рыночных факторов украинская валюта к концу года будет постепенно сдавать позиции, но останется в пределах курса 27-30 гривен/доллар.

Однако для усиления девальвационного давления есть ряд факторов, которые следует принимать во внимание. В частности, это традиционно высокие фискальные выплаты в конце года. Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук отметил, что в этом году они могут побить все рекорды, учитывая план по дефициту бюджета почти 300 млрд гривен.

Кроме того, давление на курс осенью могут оказать нерезиденты, которые продолжают выходить из гривневых ОВГЗ с последующей конвертацией в валюту. С начала 2020 года их доля в общем объеме внутренних госбумаг уменьшилось с 110 до 87 млрд гривен, напомнил Начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко.

Медленный прогресс в прохождении первого пересмотра программы с МВФ и получения следующего транша тоже не будет способствовать улучшению настроений иностранных инвесторов, считает Сергей Николайчук из ICU.

Курс, по мнению аналитика инвесткомпании Concorde Capital Евгении Ахтырко, может оказаться выше правительственного прогноза, если валютный рынок будет подвергаться негативному потоку новостей. Например, как это было в связи с паникой на мировых рынках по поводу пандемии весной или летом в связи с отставкой главы Нацбанка, а также нескольких неосторожных заявлений правительства, касающихся экономической политики.

Эксперты также советуют не исключать риски возможного обострения внешних проблем глобального масштаба. Одна из них – торговые войны, усиленные падением экономик из-за карантина и пандемии. Больше всего это касается взаимоотношений Китая и США.

“Сейчас существует выжидательная позиция обеих сторон на фоне запланированных на ноябрь выборов президента США. Если снова победа достанется Трампу, то конфронтация между США и Китаем может усилиться, что негативно скажется на всей мировой торговле”, – считает глава аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин.

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