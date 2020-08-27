Шевченко рассказал, когда ждать миссию МВФ и новый транш

Национальный банк в ближайшее время ожидает визит миссии Международного валютного фонда и очередной транш до конца года.
Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко во время брифинга по монетарной политике.
“Мы ожидаем в ближайшее время миссию МВФ и планируем до конца года еще получить деньги от МВФ”, – заявил он.
Также Шевченко напомнил, что основным предположением макропрогноза Нацбанка является продолжение сотрудничества с МВФ.
Международный валютный фонд планирует продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by, но в МВФ не говорят, когда ждать следующего транша кредита.
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