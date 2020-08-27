Суд удовлетворил иск Суркисов против ПриватБанка по взысканию почти 10 миллиардов

Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн (более 9 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, министр юстиции Денис Малюська, НБУ, премьер-министр Денис Шмыгаль, юридический советник банка Андрей Пожидаев, которого цитирует “Интерфакс-Украина”

В Минфине заявили, что Министерство финансов не согласно с решением и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим их шагом будет подготовка апелляционной жалобы на решение.

Национальный банк отметил, что продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка и приложит все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков: “Мы считаем, что решение о конвертации средств в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения ПриватБанка и финансовой системы”.

По словам адвоката Пожидаева, ПриватБанк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут взыскать их путем обращения в Национальный банк Украины (НБУ).

“В результате таких судебных решений наш вклад в развитие страны – наши дивиденды в госбюджет – могут значительно сократиться. В данном конкретном случае правовая позиция банка была исключительно сильной и подкреплена убедительными фактами и доказательствами. Мы будем обжаловать это решение. Мы продолжим добиваться справедливости для ПриватБанка и украинских налогоплательщиков, которые являются конечными акционерами банка, в Украине и зарубежных юрисдикциях, где верховенство закона превыше всего”, – заявил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл

Шмыгаль заявил, что правительство не соглашается с решением суда и обжалует его в апелляционном суде.

“Сейчас мы ждем полный текст решения, чтобы сформировать юридическую позицию для апелляции. Мы считаем, что решение Печерского суда принято с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по существу. Кабмин продолжит сотрудничество с ПриватБанком и Национальным банком для защиты интересов государства и всех украинцев”, – говорит Шмыгаль.

“Обращаю внимание на возможные манипуляции: компании-истцы и их владельцы точно будут распространять информацию о том, что правда за ними, что у них отобрали деньги и что эти деньги будут потрачены на полезные для общества нужды. Это манипуляция. Ключевое другое – суд без рассмотрения дела по существу взыскал миллиарды гривен из государственного банка. Без установления того, действительно ли эти средства ПриватБанк должен, без установления каких-либо фактов по делу”, – сказал Малюська.

Справка Finance.ua:

25 февраля Печерский районный суд обязал ПриватБанк выплатить депозиты оффшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более 200 млн долларов.

В феврале компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 г. об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний по делу о национализации ПриватБанка.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала “1+1”, свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком.

У Игоря Суркиса в ПриватБанке на счету был 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, у Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.