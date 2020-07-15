День финансов, 22 июля: продление карантина, фишки приложения monobank, 8 тыс. миллионеров Украины

Среда, 22 июля. С продлением карантина Украину “окрасят” по регионам…

Правительство продлило карантин. Кабмин сегодня принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа. В зависимости от эпидемиологической ситуации, регионы будут делиться на “зеленые”, “желтые”, “оранжевые” и “красные” зоны. Как объяснили в Минздраве, уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на базе собранных данных.

В Украине насчитали 8 тыс. миллионеров. По данным ГНС, 8 тыс. человек задекларировали доходы за 2019 год в размере более 1 млн грн. При этом 3 человека указали доходы в сумме более 1 млрд грн. В сумме задекларированный доход составил 68,3 млрд грн.

Иммиграционные квоты для иностранных айтишников. С 21 июля иностранные IT-специалисты могут подавать документы на получение разрешения на иммиграцию. Таким образом, работники получат вид на жительство и смогут 10 лет свободно жить и работать в Украине. Благодаря данным квотам, уверяют в правительстве, украинские IТ-компании получат возможность трудоустроить дополнительно 5000 IТ-специалистов.

МВД планируют усложнить процедуру оформления авто из США. Ранее зарегистрировать авто в Украине можно было на основании “карточки об утилизации”, которая фактически заменяла техпаспорт. С принятием изменений эта опция исчезнет. Для подержанных машин придется подавать документы о регистрации транспортного средства за рубежом, еще и переводить их на украинский язык. В то же время в МВД не могут назвать точный перечень документов, которые понадобятся для регистрации авто из США.

Кроме того, в Раде подготовили законопроекты и для “еврономеров” Депутаты предлагают не только отменить акцизы и вернуть льготную растаможку “еврономеров”, но и собрались изменить транспортный налог.

Безвиз еще с 6 странами. Зеленский подписал указ о создании безвизового режима для гражданами 6 стран. Безвиз начнет действовать с 1 августа. Для граждан каких стран устанавливается безвиз, читайте здесь.

План по снижению ЕСВ в два раза. Как сообщил министр экономики Игорь Петрашко, размер ЕСВ можно уменьшить в два раза за счет увеличения количества налогоплательщиков. По его словам, если бы ЕСВ платили 20 млн человек, а в Украине официально 23 млн человек трудоспособного возраста, то были бы кардинально иные цифры и была бы возможность снижения ЕСВ в два раза.

Бесплатные “умные” счетчики. До конца 2020 года ДТЭК Киевские электросети бесплатно заменят электросчетчики более чем 28 тысячам клиентов. Но прибор могут установить только в тех домах, которые включены в программу замены. Она формируется еще в начале года и утверждается национальным регулятором – НКРЭКУ.

P.s. Помните, еще вчера у нас вышел классный материал про ипотеку в ПриватБанке? Спасибо вам за все вопросы и отзывы. Кстати, если кто-то вдруг пропустил: Как взять ипотеку в ПриватБанке. История одной клиентки Must read!

Сегодня же стараниями наших журналистов вышел не менее любопытный материал об еще одном популярном банке в Украине – monobank. У приложения от mono много полезных фишек, которыми люди пользуются постоянно: Р2Р переводы, пополнение мобильного, оплата коммуналки, налогов, штрафов и других счетов – все это реализовано максимально просто и удобно. Но, когда начал читать данный материал – понял, что не знал о некоторых фишках в приложении monobank. Например, технология Shake to pay, совместная оплата счета и даже режим «Инкогнито».

mono намотать на ус. 😺