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Правительство продлило адаптивный карантин до 31 августа

Правительство продлило адаптивный карантин до 31 августа

Кабинет министров Украины в среду, 22 июля, принял решение о продлении карантина в Украине до 31 августа. Соответствующее постановление разработало Министерство здравоохранения.

Документ приняли с доработкой в ​​один день.

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“Это новое постановление, которое предлагается применить с 1 августа по 31 августа по территории Украины… Устанавливается зеленый, желтый, красный или оранжевый уровень опасности (в связи с эпидемией. – Ред.)”, – отметил глава Минздрава Максим Степанов.

Министр здравоохранения добавил, что при обозначении уровня опасности на “зеленом”, “желтом”, “красном” или “оранжевом” уровне будут учитываться четкие индикаторы нескольких критериев.

“Регионы, которые находятся в зеленой зоне постоянно – не требуют вмешательства. Желтый – это такая себе буферная зона. Или еще оранжевая и красная (зоны. – Ред.). Эти критерии разработаны на основе нашего опыта и на основе опыта наших иностранных партнеров” , – сказал Степанов.

Уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на базе собранных данных.

В областях, находящихся в “зеленой” зоне, будут действовать следующие ограничения:

  • в общественных зданиях – маска или респиратор;
  • проведение массовых мероприятий – не более чем 1 человек на 5 кв. м;
  • проведение мероприятий в театрах или кинотеатрах – с заполненностью на 50%;
  • перевозки пассажиров – только в пределах сидячих мест.

“Если начинают меняться индикаторы пять дней подряд, то сразу мы начинаем переходить в желтый или оранжевый или красный”, – добавил Степанов.

По его словам, в районах, которые будут находиться в “зеленой” зоне, разрешено открывать санаторные учреждения, но с соблюдением определенных правил, которые предоставит Минздраве.

Справка Finance.ua:

  • Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах.
  • Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая.
  • 22 мая в Украине объявлен следующий этап смягчения карантина. Кабинет Министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.
По материалам РБК-Украина
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