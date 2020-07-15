Правительство продлило адаптивный карантин до 31 августа

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Кабинет министров Украины в среду, 22 июля, принял решение о продлении карантина в Украине до 31 августа. Соответствующее постановление разработало Министерство здравоохранения.
Документ приняли с доработкой в один день.
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“Это новое постановление, которое предлагается применить с 1 августа по 31 августа по территории Украины… Устанавливается зеленый, желтый, красный или оранжевый уровень опасности (в связи с эпидемией. – Ред.)”, – отметил глава Минздрава Максим Степанов.
Министр здравоохранения добавил, что при обозначении уровня опасности на “зеленом”, “желтом”, “красном” или “оранжевом” уровне будут учитываться четкие индикаторы нескольких критериев.
“Регионы, которые находятся в зеленой зоне постоянно – не требуют вмешательства. Желтый – это такая себе буферная зона. Или еще оранжевая и красная (зоны. – Ред.). Эти критерии разработаны на основе нашего опыта и на основе опыта наших иностранных партнеров” , – сказал Степанов.
Уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на базе собранных данных.
В областях, находящихся в “зеленой” зоне, будут действовать следующие ограничения:
“Если начинают меняться индикаторы пять дней подряд, то сразу мы начинаем переходить в желтый или оранжевый или красный”, – добавил Степанов.
По его словам, в районах, которые будут находиться в “зеленой” зоне, разрешено открывать санаторные учреждения, но с соблюдением определенных правил, которые предоставит Минздраве.
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