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В Украине хотят изменить налог на авто

В Украине хотят изменить налог на авто

Зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты №3704, 3705 и 3706 не только отменяют акцизы и предлагают вернуть льготную растаможку “еврономеров”. Если их примут, изменения ждут также транспортный налог – он перестанет быть сбором на элитные автомобили.

Сейчас этим налогом облагаются новые авто стоимостью более 1,8 млн грн (375 мин. зарплат), или 57,5 тыс. евро. Размер налога – 25 тысяч гривен в год на протяжении пяти лет от года производства авто. Законопроекты предусматривают снижение этой планки. Кроме легковых автомобилей транспортным налогом хотят облагать мотоциклы, суда и лодки стоимостью от 944 тыс. грн (200 мин. зарплат), или 30,6 тыс. евро.

Сам налог составит 28,3 тыс. грн (шесть мин. зарплат) и будет взиматься на протяжении восьми лет. При этом не будут облагаться машины скорой помощи и авто на балансе государства или местных органов власти.

“Настораживает, что в законопроекты внесены пункты, которые не относятся к растаможке. По сути, в два раза уменьшается порог стоимости, при которой применяется транспортный налог на роскошь. Покупая элитный автомобиль, человек понимает, что на протяжении пяти лет он будет платить примерно 1000 долл. в год. Теперь потолок снижается почти в два раза – до 31 тыс. долларов. Под этот налог подпадает очень большой сегмент далеко не премиальных автомобилей. Автоматически надо платить налог на протяжении восьми лет, если автомобиль дороже 31 тыс. долларов. Тот, кто может купить авто за 100 тыс. долл., скорее всего, может платить по 1000 долларов в бюджет восемь лет. Но если я покупаю авто за 35 тыс. долларов, то дополнительные налоги по 1000 долл. – это все-таки очень много”, – говорит сооснователь ОО “Доступное авто” Михаил Катрук.

Если планку транспортного налога снизят, то новые авто никто не захочет покупать, уверен Олег Назаренко, директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

“Другие страны заинтересованы, чтобы люди ездили на хороших, безопасных автомобилях. Во всем мире налогом облагаются старые автомобили. А у нас получается, что государство, наоборот, повышает налог для новых авто и стимулирует покупку старых авто с высоким уровнем выхлопов. Например, если я покупаю авто за 31 тыс. долл., то я плачу все налоги, и с меня хотят еще восемь лет брать по 28 тыс. грн. Это нонсенс”, – считает эксперт.

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По материалам Сегодня
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