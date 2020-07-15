Украина вводит безвиз еще с 6 странами

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова. Указ вступает в силу в день опубликования.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Для граждан каких стран устанавливается безвиз:
Если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.
Когда начинает действовать безвиз с этими странами – с 1 августа.
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