Украина вводит безвиз еще с 6 странами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова. Указ вступает в силу в день опубликования.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Для граждан каких стран устанавливается безвиз:

Австралии,

Новой Зеландии,

Королевства Бахрейн;

Государства Кувейт;

Султаната Оман;

Королевства Саудовская Аравия.

Если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Когда начинает действовать безвиз с этими странами – с 1 августа.

Справка Finance.ua:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады об отмене визовых требований.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что вскоре Украина либерализует визовый режим для иностранных туристов (в частности – из КНР и Индии) на срок до 8 месяцев. Это будет касаться даже тех стран, которые Украине не открывают безвиз, потому что “за туристов надо бороться”.

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