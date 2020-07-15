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В Украине стало больше миллионеров: где декларируют самые высокие доходы

В Украине стало больше миллионеров: где декларируют самые высокие доходы

Полученные в прошлом году доходы свыше 1 млн грн задекларировали почти 8 тыс. граждан.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

По итогам декларационной кампании 2020 года почти 8 тыс. человек задекларировали доходы в размере более 1 млн грн. Количество таких граждан возросло на 3 тыс. по сравнению с прошлым годом.

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При этом 3 человека указали доходы в сумме более 1 млрд грн. Это два жителя г. Киева и один – г. Днепра.

В общем миллионерами задекларирован полученный доход в сумме 68,3 млрд грн и определены к уплате почти 2 млрд грн налоговых обязательств.

Больше всего миллионеров, которые подали декларации, учитывается в:

  • Киеве – 40% от общего количества (3242 человека);
  • Днепропетровской обл. – 8% (616 человек);
  • Харьковской обл. 7,4% (593 человека).

Рекордна сумма своих налоговых обязательств к уплате в бюджет (по НДФЛ и военному сбору) определена жителем г. Киева. Он заплатит 304,0 млн гривен.

Справка Finance.ua:

  • Сейчас власти обсуждают тонкости нововведения, однако ее модель уже разработана, оформлена в виде законопроекта №1232, который зарегистрирован в парламенте.
По материалам Finance.UA
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