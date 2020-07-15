В Украине стало больше миллионеров: где декларируют самые высокие доходы

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Полученные в прошлом году доходы свыше 1 млн грн задекларировали почти 8 тыс. граждан.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.
По итогам декларационной кампании 2020 года почти 8 тыс. человек задекларировали доходы в размере более 1 млн грн. Количество таких граждан возросло на 3 тыс. по сравнению с прошлым годом.
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При этом 3 человека указали доходы в сумме более 1 млрд грн. Это два жителя г. Киева и один – г. Днепра.
В общем миллионерами задекларирован полученный доход в сумме 68,3 млрд грн и определены к уплате почти 2 млрд грн налоговых обязательств.
Больше всего миллионеров, которые подали декларации, учитывается в:
Рекордна сумма своих налоговых обязательств к уплате в бюджет (по НДФЛ и военному сбору) определена жителем г. Киева. Он заплатит 304,0 млн гривен.
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