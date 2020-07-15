Авто из США: МВД усложняет процедуру, документ - на финальной стадии

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Проект постановления об изменении правил регистрации авто, один из пунктов которого касается так называемых “битков” из США, находится на финальной стадии – по дороге в Кабмин.
Об этом в комментарии заявил начальник профильного управления Главного сервисного центра МВД Денис Фурманюк.
“На сегодня все заинтересованные органы предоставили свои замечания. Это Минэкономики, Минфин, Мининфраструктуры, Минюст и Государственная регуляторная служба. Они будут вноситься в проект.
В МВД эту информацию уже обобщают. Я думаю, что в ближайшее время – неделя-две и проект будет рассмотрен”, – прогнозирует Фурманюк.
Согласно новым правилам, больше других могут пострадать импортеры так называемых “битков” из Америки.
“Отныне для подержанных машин придется подавать документы о регистрации транспортного средства за рубежом, еще и переводить их на украинский язык.
До этого зарегистрировать авто в Украине можно было на основании “карточки об утилизации”, которая фактически заменяла техпаспорт. С принятием изменений эта опция исчезнет.
Кроме того, перевод документа должен быть осуществлен консульскими учреждениями Министерства иностранных дел или официальными органами других государств. Это создаст немало проблем любителям американских машин”, – говорится в статье ЭП.
В МВД заявляют, что документ не предусматривает переходного периода.
“В документе нет ничего об отсрочке. Если постановление будет принято Кабмином и опубликовано в “Вестнике Украины”, то оно сразу вступит в силу. По процедуре – это где-то месяц-полтора”, – предупреждают в МВД.
В то же время ключевая проблема предлагаемых изменений заключается в том, что даже в МВД не могут назвать точный перечень документов, которые понадобятся для регистрации авто из США.
“В каждой стране, а если говорить о США, то в разных штатах по-разному урегулирована эта ситуация, где департаменты транспорта выдают такие документы, где-то – страховые компании. Я не могу назвать, у нас нет общего перечня”, – признал Фурманюк.
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