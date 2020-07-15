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Министр экономики назвал условия для снижения ЕСВ в два раза

Министр экономики назвал условия для снижения ЕСВ в два раза

Размер единого социального взноса (ЕСВ) можно уменьшить в два раза за счет увеличения количества налогоплательщиков. Кроме того, для этого нужна ситуация экономического роста.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сказал в интервью РБК-Украина.

“Я считаю, что ЕСВ нужно пересмотреть в сторону снижения. Но здесь дискуссия сложная, она возможна только при росте экономики”, – сказал он.

По его словам, с другой стороны, есть целые кластеры бизнеса, где есть ФЛП, которые платят меньше.

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“У нас Украина сейчас по бизнесу разделена на две части. Те, кто активно платит налоги, и те, кто менее активно это делает”, – сказал он.

По его словам, потенциал в сближении налогов очень велик.

“Мы понимаем, что если бы у нас ЕСВ платили 20 млн человек, а у нас официально 23 млн человек трудоспособного возраста, то были бы кардинально иные цифры и была бы возможность снижения ЕСВ в два раза”, – сказал он.

Напомним, по данным Госстата, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом квартале 2020 года составляло 3,4 млн человек – 20,6% от общей численности работающих украинцев этого возраста.

По материалам РБК-Украина
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