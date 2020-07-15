ЕСВ за II квартал: сколько платить ФЛП, учитывая карантин

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Физлица-предприниматели (ФЛП), которые платят единый социальный взнос (ЕСВ) за себя во II квартале 2020 года, должны успеть это сделать до 20 июля. В этом году размер ЕСВ для некоторых месяцев отличается от стандартного из-за карантина. Напоминаем, как платить ЕСВ в этом квартале.
Cколько платить. По законодательству, ФЛП освобождены от уплаты ЕСВ за март, апрель и май 2020 года. Соответственно, во II квартале такие предприниматели могут уплатить только ЕСВ за июнь: 1039,06 грн (это — минимальная зарплата в 4723 грн х 0,22). Но добровольно можно оплатить и всю сумму: 3117,18 грн.
Согласно разъяснению налоговой, если ФЛП уплачивало ЕСВ за какой-то из этих месяцев, возникает переплата и эта сумма уйдет в счет будущих платежей.
Как подавать отчет:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевстар представляет новый тарифный план для абонентов в возрасте (инфографика)Вчера, 13:22 - 10105 19
Возврат к формуле «Роттердам+» будет способствовать преодолению кризиса в энергетике - «слуга» БуймистерВчера, 14:29 - 1078 8
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)Вчера, 12:10 - 1892 7
Полгода СИЗО и 50 тысяч штрафа: в Раде готовят новые наказания за пьяное вождениеВчера, 08:42 - 1258 7
Шевченко о работе НБУ: мы останемся технократамиВчера, 19:25 - 297 3
С 1 августа будут действовать новые штрафы за нарушения в сфере РРОВчера, 09:05 - 26643
Украинцы по-новому будут подтверждать свои идентификационные номераВчера, 17:00 - 12790
Киевстар представляет новый тарифный план для абонентов в возрасте (инфографика)Вчера, 13:22 - 10105 19
Банки изменят принцип формирования депозитных ставокВчера, 11:15 - 6853 3
Mastercard изменит правила конвертации валют при оплате долларовыми и евровыми картами - СМИВчера, 12:05 - 2596
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)Вчера, 12:10 - 1888 7
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 1610 5
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 1764 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 2139
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2636