ЕСВ за II квартал: сколько платить ФЛП, учитывая карантин

Физлица-предприниматели (ФЛП), которые платят единый социальный взнос (ЕСВ) за себя во II квартале 2020 года, должны успеть это сделать до 20 июля. В этом году размер ЕСВ для некоторых месяцев отличается от стандартного из-за карантина. Напоминаем, как платить ЕСВ в этом квартале.

Cколько платить. По законодательству, ФЛП освобождены от уплаты ЕСВ за март, апрель и май 2020 года. Соответственно, во II квартале такие предприниматели могут уплатить только ЕСВ за июнь: 1039,06 грн (это — минимальная зарплата в 4723 грн х 0,22). Но добровольно можно оплатить и всю сумму: 3117,18 грн.

Согласно разъяснению налоговой, если ФЛП уплачивало ЕСВ за какой-то из этих месяцев, возникает переплата и эта сумма уйдет в счет будущих платежей.

Как подавать отчет:

в отчете по ЕСВ (подается ФЛП за себя в конце года) указывает, в какие месяцы оно не платило ЕСВ , согласно законодательству;

если ФЛП заплатило ЕСВ за март или апрель, и хочет перенести эти выплаты на следующие месяцы, нужно будет в отчете по ЕСВ (который подается до 9 февраля 2021 года) в таблице 1 отразить периоды, за которые оно платило ЕСВ , например: январь, февраль, май и т.д.;