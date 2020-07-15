Киевлянам бесплатно установят "умные" счетчики

До конца 2020 года специалисты ДТЭК Киевские электросети бесплатно заменят электросчетчики более чем 28 тысячам клиентов.

Об этом сообщили Finance.ua в ДТЭК.

Вместо старых приборов учета им установят новые, которые помогают экономить. Для этого нужно допускать сотрудников энергокомпании в собственные помещения для выполнения монтажных работ.

Для того, чтобы получить новый счетчик, нужно выполнить два простых условия.

Во-первых, проживать в домах, включенных в программу замены. Она формируется еще в начале года и утверждается национальным регулятором – НКРЭКУ.

Во-вторых, допустить специалистов ДТЭК Киевские электросети в собственное жилье (если счетчик находится в квартире) для выполнения монтажных работ.

Перед тем, как проводить замену:

специалисты ДТЭК Киевские электросети заранее информируют об этом жильцов;

размещают в домах объявления, где указывают дату выполнения работ и контактный телефон ответственного лица компании;

работы выполняют сотрудники, одетые в фирменную спецодежду с названием компании. По требованию клиента, электромонтеры должны предъявить соответствующие удостоверения.

Все из запланированных к бесплатной установке электрические счетчики позволят, по желанию клиентов, пользоваться преимуществами ночного тарифа (вдвое дешевле). Для этого следует сразу после монтажа обратиться с запросом в энергокомпанию, чтобы прибор соответствующим образом настроили.

До конца июля новые электросчетчики получат жители столичных домов по адресам: ул. Гарматная, 38-А; пр-т Н.Бажана, 1-А; ул. Заречная, 1-Б; ул. Заречная, 1-Г; ул. Зодчих, 70; ул. Зодчих, 72; ул. Зодчих, 80-А; ул. Зодчих, 46; ул. Зодчих, 80, ул. Зодчих, 34; ул. Зодчих, 30/6; ул. Зодчих, 44; ул. Зодчих, 32-Б; ул. Зодчих, 54; ул. Котельникова Михаила, 3; ул. Котельникова Михаила, 7 ул. Котельникова Михаила, 12; ул. Котельникова Михаила, 25; ул. Котельникова Михаила, 80; ул. Зодчих, 74; ул. Котельникова Михаила, 89; ул. Котельникова Михаила, 87; ул. Малоподвальная, 12/10; ул. Малоподвальная, 3; ул. Малоподвальная, 6; ул. Малоподвальная, 4; пер. Шевченко, 7А/7Б; ул. Малоподвальная, 10; бул. Шевченко, 10; ул. Малоподвальная, 21/8; ул. Малоподвальная, 15; ул. Салютная, 9; ул. Салютная, 11; ул. Салютная, 13; ул. Салютная, 8; ул. Салютная, 17; ул. Салютная, 19; ул. Салютная, 21; ул. Щербакивского Даниила (Щербакова), 56/7.

Справка Finance.ua:

Киевоблэнерго инвестирует более 342 млн гривен в модернизацию, реконструкцию подстанций и сетей.

В Киеве уже работают 185 тысяч таких приборов. К концу года их количество вырастет еще на 28 тысяч. В 2020 году компания инвестирует в замену старых электросчетчиков на новые почти 22 миллиона гривен.

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