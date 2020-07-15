Киевлянам бесплатно установят "умные" счетчики

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До конца 2020 года специалисты ДТЭК Киевские электросети бесплатно заменят электросчетчики более чем 28 тысячам клиентов.
Об этом сообщили Finance.ua в ДТЭК.
Вместо старых приборов учета им установят новые, которые помогают экономить. Для этого нужно допускать сотрудников энергокомпании в собственные помещения для выполнения монтажных работ.
Для того, чтобы получить новый счетчик, нужно выполнить два простых условия.
Во-первых, проживать в домах, включенных в программу замены. Она формируется еще в начале года и утверждается национальным регулятором – НКРЭКУ.
Во-вторых, допустить специалистов ДТЭК Киевские электросети в собственное жилье (если счетчик находится в квартире) для выполнения монтажных работ.
Перед тем, как проводить замену:
Все из запланированных к бесплатной установке электрические счетчики позволят, по желанию клиентов, пользоваться преимуществами ночного тарифа (вдвое дешевле). Для этого следует сразу после монтажа обратиться с запросом в энергокомпанию, чтобы прибор соответствующим образом настроили.
До конца июля новые электросчетчики получат жители столичных домов по адресам: ул. Гарматная, 38-А; пр-т Н.Бажана, 1-А; ул. Заречная, 1-Б; ул. Заречная, 1-Г; ул. Зодчих, 70; ул. Зодчих, 72; ул. Зодчих, 80-А; ул. Зодчих, 46; ул. Зодчих, 80, ул. Зодчих, 34; ул. Зодчих, 30/6; ул. Зодчих, 44; ул. Зодчих, 32-Б; ул. Зодчих, 54; ул. Котельникова Михаила, 3; ул. Котельникова Михаила, 7 ул. Котельникова Михаила, 12; ул. Котельникова Михаила, 25; ул. Котельникова Михаила, 80; ул. Зодчих, 74; ул. Котельникова Михаила, 89; ул. Котельникова Михаила, 87; ул. Малоподвальная, 12/10; ул. Малоподвальная, 3; ул. Малоподвальная, 6; ул. Малоподвальная, 4; пер. Шевченко, 7А/7Б; ул. Малоподвальная, 10; бул. Шевченко, 10; ул. Малоподвальная, 21/8; ул. Малоподвальная, 15; ул. Салютная, 9; ул. Салютная, 11; ул. Салютная, 13; ул. Салютная, 8; ул. Салютная, 17; ул. Салютная, 19; ул. Салютная, 21; ул. Щербакивского Даниила (Щербакова), 56/7.
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