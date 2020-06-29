День финансов, 2 июля: "прыгнет" ли курс после отставки Смолия, и куда "ушли" 19 млрд, выделенных на борьбу с Covid-19

Четверг, 2 июля, можно смело назвать Днем Смолия. После его вчерашнего заявления об отставке было много реакций. И не только с Украины.

Реакция Правления НБУ. Члены Правления Национального банка Украины считают своим долгом в данный момент продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной состоятельности Национального банка.

Реакция МВФ. Как подчеркивают в Фонде, под руководством НБУ Смолия в Украине “были достигнуты существенные достижения в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике”. Главным требованием МВФ остается независимость НБУ, и в Фонде надеются, что она будет обеспечена преемником Смолия.

Реакция Зеленского. А вот Президент Владимир Зеленский уже днем внес в Верховную Раду представление на увольнение Якова Смолия с должности главы Национального банка. Отмечается, что документ передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

“Не давление, и не политика”. Реакция советника президента. Главной проблемой Национального банка Украины (НБУ), которая могла привести к желанию Якова Смолия уволиться с должности главы НБУ, стало не политическое давление, а построение коммуникаций. По крайне мере, в этом уверяет советник президента Олег Устенко

Реакция Гетманцева на отставку и курс. Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не видит угроз для сотрудничества с МВФ и для курса. “Разгоняют зраду вокруг того, что завтра у нас будет курс по 30, 40, 50 грн, у кого насколько фантазии хватает. Я убежден, что рынки воспримут это событие спокойно”, – прогнозирует Гетманцев.

Реакция аналитиков. Для рынка важна не сама отставка главы НБУ, а при каких условиях она произошла. Уровень рисков для нашей страны может возрастать. И, как следствие, привлечение иностранного капитала будет усложняться. Кроме того, смена главы НБУ – это смена монетарной политики. Как следствие – смена тренда по гривне.

Реакция финансового эксперта Алексея Козырева. Из-за отставки Смолия Украина отменила размещение евробондов на $1,75 млрд. Чего ждать дальше? Есть ли угрозы для макроэкономической стабильности в стране? Кого могут назначить на место Смолия? Спецвыпуск с ответами от Алексея уже на Youtube-канале Finance.ua.

Новости, которые обошлись без упоминания Смолия:

Пятерка самых популярных 🚗. Первый летний месяц для украинского авторынка прошел положительно: в июне украинцы приобрели и зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых авто. Бестселлером июня стал автомобиль KIA Sportage, свой выбор на нем остановили 584 покупателя.

Эпопея со стадионом продолжается. ⚽ Суд заблокировал продажу стадиона “Черноморец” за 190 миллионов. ФГВФЛ уже начал подготовку соответствующих жалоб в Высший Совет правосудия.

Штрафы за просрочку на карантине. 🤑 Президент Украины Владимир Зеленский подписал специальный закон. Он защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам на период карантина и еще в течение 30 дней после его завершения.

19 млрд на борьбу с Covid-19. Где они? 🧼 Премьер-министр поделился информацией, обнародованной министром финансов на заседании правительства, касательно расходов на борьбу с Covid-19. Оказывается, большую часть потратили на борьбу с безработицей.