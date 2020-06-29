День финансов, 2 июля: "прыгнет" ли курс после отставки Смолия, и куда "ушли" 19 млрд, выделенных на борьбу с Covid-19

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Четверг, 2 июля, можно смело назвать Днем Смолия. После его вчерашнего заявления об отставке было много реакций. И не только с Украины.
Реакция Правления НБУ. Члены Правления Национального банка Украины считают своим долгом в данный момент продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной состоятельности Национального банка.
Реакция МВФ. Как подчеркивают в Фонде, под руководством НБУ Смолия в Украине “были достигнуты существенные достижения в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике”. Главным требованием МВФ остается независимость НБУ, и в Фонде надеются, что она будет обеспечена преемником Смолия.
Реакция Зеленского. А вот Президент Владимир Зеленский уже днем внес в Верховную Раду представление на увольнение Якова Смолия с должности главы Национального банка. Отмечается, что документ передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.
“Не давление, и не политика”. Реакция советника президента. Главной проблемой Национального банка Украины (НБУ), которая могла привести к желанию Якова Смолия уволиться с должности главы НБУ, стало не политическое давление, а построение коммуникаций. По крайне мере, в этом уверяет советник президента Олег Устенко
Реакция Гетманцева на отставку и курс. Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не видит угроз для сотрудничества с МВФ и для курса. “Разгоняют зраду вокруг того, что завтра у нас будет курс по 30, 40, 50 грн, у кого насколько фантазии хватает. Я убежден, что рынки воспримут это событие спокойно”, – прогнозирует Гетманцев.
Реакция аналитиков. Для рынка важна не сама отставка главы НБУ, а при каких условиях она произошла. Уровень рисков для нашей страны может возрастать. И, как следствие, привлечение иностранного капитала будет усложняться. Кроме того, смена главы НБУ – это смена монетарной политики. Как следствие – смена тренда по гривне.
Реакция финансового эксперта Алексея Козырева. Из-за отставки Смолия Украина отменила размещение евробондов на $1,75 млрд. Чего ждать дальше? Есть ли угрозы для макроэкономической стабильности в стране? Кого могут назначить на место Смолия? Спецвыпуск с ответами от Алексея уже на Youtube-канале Finance.ua.
Новости, которые обошлись без упоминания Смолия:
Пятерка самых популярных 🚗. Первый летний месяц для украинского авторынка прошел положительно: в июне украинцы приобрели и зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых авто. Бестселлером июня стал автомобиль KIA Sportage, свой выбор на нем остановили 584 покупателя.
Эпопея со стадионом продолжается. ⚽ Суд заблокировал продажу стадиона “Черноморец” за 190 миллионов. ФГВФЛ уже начал подготовку соответствующих жалоб в Высший Совет правосудия.
Штрафы за просрочку на карантине. 🤑 Президент Украины Владимир Зеленский подписал специальный закон. Он защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам на период карантина и еще в течение 30 дней после его завершения.
19 млрд на борьбу с Covid-19. Где они? 🧼 Премьер-министр поделился информацией, обнародованной министром финансов на заседании правительства, касательно расходов на борьбу с Covid-19. Оказывается, большую часть потратили на борьбу с безработицей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Не давление и не политика: у Зеленского озвучили главную проблему Нацбанка5 ч. назад - 4030 18
Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку "из-за политического давления"Вчера, 21:40 - 5139 13
Правительство нашло ресурс на повышение минималки с сентября - Лазебная6 ч. назад - 821 6
Отставка Смолия: последствия для курса, инвестиций, и долгов4 ч. назад - 2623 5
Правление НБУ отреагировало на заявление об увольнении Смолия8 ч. назад - 1463 5
Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку "из-за политического давления"Вчера, 21:40 - 5139 13
ТОП-5 легковых авто, которые чаще всего покупали украинцы в июне10 ч. назад - 4958
Укргазбанк выдал первую ипотеку под 8,8% годовыхВчера, 20:44 - 4212 4
Не давление и не политика: у Зеленского озвучили главную проблему Нацбанка5 ч. назад - 4030 18
Межбанк: реакция рынка на заявление Смолия7 ч. назад - 3113
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)Вчера, 13:10 - 254 1
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 3208 10
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 946
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 990 1
SpaceShipTwo совершил второй высокоскоростной полет (видео)26.06.2020, 17:10 - 850