Правление НБУ отреагировало на заявление об увольнении Смолия

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Члены Правления Национального банка Украины уважают решение Главы Национального банка об отставке и разделяют его предостережения о систематическом политическом давлении.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Правление считает своим долгом в данный момент продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной состоятельности Национального банка.
Правление призывает Президента, Правительство и политиков эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией Украины и Законом Украины “О Национальном банке Украины”.
Напомним, 1 июля Глава НБУ Яков Смолий подал на имя президента Украины Владимира Зеленского заявление об отставке «по собственному желанию». Как заявляет сам Яков Смолий, все из-за систематического политического давления.
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