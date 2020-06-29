В Раде оценили влияние отставки Смолия на гривну

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Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не видит угроз для сотрудничества с МВФ и для курса гривны после заявления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия.
Об этом Гетманцев сказал в комментарии журналистам перед заседанием Верховной Рады в четверг.
“Если говорить о перспективах меморандума с Международным валютным фондом, я не вижу особых угроз ни для меморандума с Международным валютным фондом, ни для курса гривны, потому что “разгоняют зраду” вокруг того, что завтра у нас будет курс по 30, 40, 50 грн, у кого насколько фантазии хватает. Я убежден, что рынки воспримут эту новость, это событие спокойно, никто не отказывается от того курса на макроэкономическую финансовую стабильность, который ведет Национальный банк”, – сказал Гетманцев.
Депутат также подчеркнул, что меморандум с МВФ подписывают 4 должностных лица. Они подписывают документ от имени тех органов, которые они возглавляют. “Если должностное лицо меняется, то, соответственно, обязательства наследуются преемником”, – отметил Гетманцев.
В то же время депутат предполагает, что, очевидно, МВФ не возрадуется решению Смолия об отставке.
“Если говорить о позиции Международного валютного фонда, очевидно, они не будут радоваться такому решению Смолия. Но я хочу подчеркнуть, что это решение главы Национального банка, на которое нам следует адекватно отреагировать. Мы не имеем возможности не отреагировать на это решение и должны принять соответствующие меры по его выполнению”, – сказал Гетманцев.
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