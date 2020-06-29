Отставка Смолия: последствия для курса, инвестиций, и долгов

Для рынка важна не сама отставка главы НБУ, а при каких условиях она произошла, сообщил Finance.ua Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

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“По факту, после его отставки инвесторы, которые дают Украине капитал, понимают, что в стране не осталось независимых органов власти, которые будут оберегать реформы и не позволять Кабмину проводить эмиссию гривны, выдавать рефинансирование проблемным банкам и прочее. В общем нарушать макростабильность. Это означает, что уровень рисков для нашей страны будет возрастать. И, как следствие, привлечение иностранного капитала будет усложняться. С одной стороны мы вводим институт инвестнянь, а другой рукой давим на НБУ. Ожидать после таких событий очереди инвесторов не стоит”, – говорит Пархоменко.

Чем обернулась отставка главы НБУ в деньгах. На этой неделе было запланировано рефинансирование выплат по нашему государственному долгу. По сути, Минфин договорился с держателями наших облигаций (читай кредиторов), что вместо денег инвесторы получат новые бумаги, с более длинными срокам обращения и схожей доходностью. Иными словами, мы бы отсрочили выплату по долгам на несколько лет.

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Утром стало известно, что после отставки сделка Минфина на более 4 млрд долларов (153 млрд гривен) провалилась. Вместо финансирования бюджета Минфину нужно будет найти эти деньги.

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Второе. Риски по Украине растут, а это означает, что занимать под старые процентные ставки мы уже не сможем. То есть по новым кредитам нам нужно будет заплатить еще больше денег в будущем.

Курс. Смена главы НБУ – это смена монетарной политики. Как следствие – смена тренда по гривне.

“Правительство хочет стимулировать экономику. Виноватым в провалах реализации их программ объявили НБУ. Но новое правление НБУ может пойти на простой шаг и стимулировать экономику за счет печатного станка. А это означает рост цен, падение реальных доходов. По факту, повторение ситуации 2008 и 2014 годов, ведь легче провести эмиссию гривны, чем провести реформы и модернизировать страну”, – отмечает Пархоменко.

По мнению эксперта, инвесторы в лучшем случае возьмут паузу, в худшем – пойдут в другую страну строить заводы и создавать рабочие места, не рискуя своим капиталом.