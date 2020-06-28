Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку "из-за политического давления"

Глава НБУ Яков Смолий подал на имя президента Украины Владимира Зеленского заявление об отставке «по собственному желанию». Заявление написано и подано 1 июля.

Об этом говорится в официальном релизе на сайте НБУ.

Речь идет об увольнении в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 18 закона «О Национальном банке Украины» и пункта 18 части 1 статьи 85 Конституции Украины.

Как заявляет сам Яков Смолий, все из-за систематического политического давления.

«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематический политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы Национального банка в Украине», – сказал Смолий.

Уже завтра заявление Смолия может рассмотреть профильный парламентский комитет. В сессионном зале кадровый вопрос касательно Главы НБУ может быть рассмотрен уже в пятницу.

Справка Finance.ua:

Яков Смолий — математик и программист, банкир. Кандидат экономических наук.

В 2014—2016 гг. — заместитель Председателя НБУ .

В 2016—2017 гг. — первый заместитель Председателя НБУ (вопросы наличного обращения, IT и платёжных систем).

С 11 мая 2017 года исполнял обязанности Главы Национального банка Украины.