Отставка Смолия: МВФ выдвинул требования к Украине

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Независимость Национального банка Украины находится в центре программы, поддерживаемой Международным валютным фондом, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником председателя правления Нацбанка.
Об этом говорится в комментарии представителя МВФ относительно заявления об увольнении главы НБУ Якова Смолия.
“Мы приняли во внимание заявление об увольнении, поданное главой Национального банка Украины Смолием”, – заявил представитель МВФ.
Как подчеркивают в учреждении, под руководством НБУ Смолия в Украине “были достигнуты существенные достижения в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике”.
“Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы”, – отметили в Международном валютном фонде.
Напомним, поздно вечером 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке ввиду “систематического политического давления”.
Позже в Офисе Президента отреагировали на отставку главы Нацбанка, заявив, что их “безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины”.
Яков Смолий возглавляет НБУ с марта 2018 года.
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