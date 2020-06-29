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Отставка Смолия: МВФ выдвинул требования к Украине

Отставка Смолия: МВФ выдвинул требования к Украине

Независимость Национального банка Украины находится в центре программы, поддерживаемой Международным валютным фондом, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником председателя правления Нацбанка.

Об этом говорится в комментарии представителя МВФ относительно заявления об увольнении главы НБУ Якова Смолия.

“Мы приняли во внимание заявление об увольнении, поданное главой Национального банка Украины Смолием”, – заявил представитель МВФ.

Как подчеркивают в учреждении, под руководством НБУ Смолия в Украине “были достигнуты существенные достижения в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике”.

“Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы”, – отметили в Международном валютном фонде.

Напомним, поздно вечером 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке ввиду “систематического политического давления”.

Позже в Офисе Президента отреагировали на отставку главы Нацбанка, заявив, что их “безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины”.

Яков Смолий возглавляет НБУ с марта 2018 года.

По материалам УНН
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