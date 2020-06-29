Президент внес в Раду постановление об увольнении главы НБУ

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Об этом говорится на сайте ВР.

Соответствующий проект постановления “Об увольнении Смолия Я.В. с должности главы Национального банка Украины” № 3772 зарегистрировано в четверг, 2 июля.

Отмечается, что документ передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Текст постановления и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы.

Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля подал Президенту заявление об увольнении из-за «систематического политического давления».

В свою очередь в Офисе Президента заверили, что Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма, добавив, что «нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины».

Смолий был назначен на должность главы НБУ в марте 2018 года.