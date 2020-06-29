ТОП-5 легковых авто, которые чаще всего покупали украинцы в июне

Первый летний месяц для украинского авторынка прошел положительно: в июне украинцы приобрели и зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых авто.

Об этом свидетельствует аналитика Ассоциации автопроизводителей Украины “Укравтопром”.

В результате, по сравнению с предыдущим годом, июньский рынок вырос на 12%.

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Бестселлером июня стал автомобиль KIA Sportage, свой выбор на нем остановили 584 покупателя.

ТОП-5 легковых авто, которые чаще всего покупали украинцы:

Renault: за месяц 1155 автомобилей этой французской марки пополнили украинский автопарк (+19% к результату продаж в июне 2019-го);

Toyota: 1049 регистраций Toyota (-4% в спросе);

Kia: за отчетный месяц – 677 зарегистрированных авто (+39%);

Skoda: 481 авто (+29%);

Hyundai: 398 шт. (+4%).

Также в отчетном месяце в десятку самых популярных марок вошли: Peugeot – 328 шт. (+30%); Mercedes-Benz – 286 шт. (+51%); Suzuki – 277 шт. (+5%); Nissan – 232 шт. (-44%); Mazda – 231 шт. (+24%).

Справка Finance.ua:

В Украине изменили порядок налогообложения доходов от продажи или обмена транспортных средств.

Covid-19 нанес удар и по рынку продажи автомобилей в Украине. По данным ведущих автодилеров, общий объем продаж новых авто за первые 5 месяцев 2020 года в сравнении с предыдущим периодом прошлого года упал на чуть более 7%.

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