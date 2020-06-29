ТОП-5 легковых авто, которые чаще всего покупали украинцы в июне

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Первый летний месяц для украинского авторынка прошел положительно: в июне украинцы приобрели и зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых авто.
Об этом свидетельствует аналитика Ассоциации автопроизводителей Украины “Укравтопром”.
В результате, по сравнению с предыдущим годом, июньский рынок вырос на 12%.
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Бестселлером июня стал автомобиль KIA Sportage, свой выбор на нем остановили 584 покупателя.
ТОП-5 легковых авто, которые чаще всего покупали украинцы:
Также в отчетном месяце в десятку самых популярных марок вошли: Peugeot – 328 шт. (+30%); Mercedes-Benz – 286 шт. (+51%); Suzuki – 277 шт. (+5%); Nissan – 232 шт. (-44%); Mazda – 231 шт. (+24%).
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