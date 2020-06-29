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Потребительские кредиты освободили от штрафов за просрочку: Зеленский подписал закон

Потребительские кредиты освободили от штрафов за просрочку: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому банкам запрещено взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Что это даст: закон защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам на период карантина и еще в течение 30 дней после его завершения.

Потребитель в случае допущения такой просрочки освобождается от обязанностей платить кредитодателю неустойку (штраф, пеню) и прочие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите за просрочку исполнения (неисполнение, частичное исполнение) потребителем обязательства.

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Законом также вводится запрет на повышение процентной ставки для тех клиентов, которые не смогут своевременно платить по кредиту.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада Украины приняла законопроект №3297 16 июня.
  • Норма закона распространяется не только на все потребительские кредиты, которые выдают банки, но и на кредиты, которые не регулируются законом «О потребительском кредитовании», например, кредиты ломбардов, или кредиты на срок до месяца, или кредиты меньше минимальной зарплаты, или беспроцентные кредиты, или несанкционированные овердрафты.
  • Закон не освобождает клиента от обязанности уплаты платежей по кредиту, а только запрещает начислять штрафы за просрочку его уплаты.

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По материалам Finance.UA
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