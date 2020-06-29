Потребительские кредиты освободили от штрафов за просрочку: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому банкам запрещено взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Что это даст: закон защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам на период карантина и еще в течение 30 дней после его завершения.

Потребитель в случае допущения такой просрочки освобождается от обязанностей платить кредитодателю неустойку (штраф, пеню) и прочие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите за просрочку исполнения (неисполнение, частичное исполнение) потребителем обязательства.

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Законом также вводится запрет на повышение процентной ставки для тех клиентов, которые не смогут своевременно платить по кредиту.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада Украины приняла законопроект №3297 16 июня.

Норма закона распространяется не только на все потребительские кредиты, которые выдают банки, но и на кредиты, которые не регулируются законом «О потребительском кредитовании», например, кредиты ломбардов, или кредиты на срок до месяца, или кредиты меньше минимальной зарплаты, или беспроцентные кредиты, или несанкционированные овердрафты.

Закон не освобождает клиента от обязанности уплаты платежей по кредиту, а только запрещает начислять штрафы за просрочку его уплаты.

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