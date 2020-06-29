Потребительские кредиты освободили от штрафов за просрочку: Зеленский подписал закон

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому банкам запрещено взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Что это даст: закон защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам на период карантина и еще в течение 30 дней после его завершения.
Потребитель в случае допущения такой просрочки освобождается от обязанностей платить кредитодателю неустойку (штраф, пеню) и прочие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите за просрочку исполнения (неисполнение, частичное исполнение) потребителем обязательства.
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Законом также вводится запрет на повышение процентной ставки для тех клиентов, которые не смогут своевременно платить по кредиту.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
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