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Смена адреса в Польше: какие учреждения следует известить

Личные финансы
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Каждое лицо, проживающее в Польше, обязано регистрировать место жительства.
Каждое лицо, проживающее в Польше, обязано регистрировать место жительства.
После переезда в Польше необходимо обновить адрес в ряде учреждений и уведомить об изменении местожительства соответствующие организации. Это касается налоговой службы, Управления социального страхования (ZUS), работодателя, банка и услуг. Кроме того, нужно выполнить формальности по регистрации нового места жительства — мельдунка.
Об этом сообщает InPoland.net.pl.

Кого нужно известить об изменении адреса

  1. Налоговая служба. Физические лица, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, могут сообщить о новом адресе с помощью формы ZAP-3. Другой вариант — указать актуальный адрес в налоговой декларации.
  2. Управление социального страхования (ZUS). Люди, получающие выплаты от ZUS, должны как можно скорее уведомить учреждение об изменении адреса, чтобы не возникало проблем с перепиской и получением важной информации.
  3. Работодатель. Обновление адреса необходимо для надлежащей переписки и правильного оформления ежегодной налоговой информации PIT-11. После получения новых данных, работодатель также может обновить адрес работника в ZUS.
  4. Банк. Финансовое учреждение следует уведомить о переезде, чтобы письма с новыми платежными картами, выписками со счета и изменениями в договоры приходили по актуальному адресу.
  5. Интернет-провайдер и поставщик телевидения. Обновление контактных данных поможет избежать проблем с перепиской и обслуживанием услуг.
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Как зарегистрировать новое местожительство в Польше

Каждое лицо, проживающее в Польше, обязано регистрации места жительства. При смене места постоянного или временного проживания необходимо прописаться/сняться с регистрации. Формальности можно выполнить в уженде города или гмины или онлайн, лично или с участием представителя.
Регистрация места проживания распространяется как на граждан Польши, так и на иностранцев. В этом случае процедура регистрации может отличаться в зависимости от того, является ли человек гражданином страны-члена Европейского Союза или ЕАСТ или нет.
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Граждане Польши должны зарегистрироваться по месту жительства в течение 30 дней, иностранцы из стран вне ЕС и ЕАСТ — в течение 4 дней.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что стоимость аренды жилья в Польше зависит от города, количества комнат и расположения. Дороже всего арендовать жилье в Варшаве, Гданьске и Кракове, тогда как в Лодзе цены заметно ниже. Средняя месячная плата за однокомнатную квартиру в Польше составляет 2765 злотых в центре города и 2222 злотых за его пределами.
Также мы писали, что в Польше планируют упростить получение пособия на детей 800 Плюс. Если в семье не произошло изменений и ребенок продолжает отвечать требованиям программы, родителям больше не придется каждый год подавать новое заявление для продления выплат.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Польша
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