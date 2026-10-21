Смена адреса в Польше: какие учреждения следует известить

После переезда в Польше необходимо обновить адрес в ряде учреждений и уведомить об изменении местожительства соответствующие организации. Это касается налоговой службы, Управления социального страхования (ZUS), работодателя, банка и услуг. Кроме того, нужно выполнить формальности по регистрации нового места жительства — мельдунка.

Об этом сообщает InPoland.net.pl.

Кого нужно известить об изменении адреса

Налоговая служба. Физические лица, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, могут сообщить о новом адресе с помощью формы ZAP-3. Другой вариант — указать актуальный адрес в налоговой декларации. Управление социального страхования (ZUS). Люди, получающие выплаты от ZUS, должны как можно скорее уведомить учреждение об изменении адреса, чтобы не возникало проблем с перепиской и получением важной информации. Работодатель. Обновление адреса необходимо для надлежащей переписки и правильного оформления ежегодной налоговой информации PIT-11. После получения новых данных, работодатель также может обновить адрес работника в ZUS. Банк. Финансовое учреждение следует уведомить о переезде, чтобы письма с новыми платежными картами, выписками со счета и изменениями в договоры приходили по актуальному адресу. Интернет-провайдер и поставщик телевидения. Обновление контактных данных поможет избежать проблем с перепиской и обслуживанием услуг.

Как зарегистрировать новое местожительство в Польше

Каждое лицо, проживающее в Польше, обязано регистрации места жительства. При смене места постоянного или временного проживания необходимо прописаться/сняться с регистрации. Формальности можно выполнить в уженде города или гмины или онлайн, лично или с участием представителя.

Регистрация места проживания распространяется как на граждан Польши, так и на иностранцев. В этом случае процедура регистрации может отличаться в зависимости от того, является ли человек гражданином страны-члена Европейского Союза или ЕАСТ или нет.

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Граждане Польши должны зарегистрироваться по месту жительства в течение 30 дней, иностранцы из стран вне ЕС и ЕАСТ — в течение 4 дней.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что стоимость аренды жилья в Польше зависит от города, количества комнат и расположения. Дороже всего арендовать жилье в Варшаве, Гданьске и Кракове, тогда как в Лодзе цены заметно ниже. Средняя месячная плата за однокомнатную квартиру в Польше составляет 2765 злотых в центре города и 2222 злотых за его пределами.