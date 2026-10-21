Смена адреса в Польше: какие учреждения следует известить
Кого нужно известить об изменении адреса
- Налоговая служба. Физические лица, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, могут сообщить о новом адресе с помощью формы ZAP-3. Другой вариант — указать актуальный адрес в налоговой декларации.
- Управление социального страхования (ZUS). Люди, получающие выплаты от ZUS, должны как можно скорее уведомить учреждение об изменении адреса, чтобы не возникало проблем с перепиской и получением важной информации.
- Работодатель. Обновление адреса необходимо для надлежащей переписки и правильного оформления ежегодной налоговой информации PIT-11. После получения новых данных, работодатель также может обновить адрес работника в ZUS.
- Банк. Финансовое учреждение следует уведомить о переезде, чтобы письма с новыми платежными картами, выписками со счета и изменениями в договоры приходили по актуальному адресу.
- Интернет-провайдер и поставщик телевидения. Обновление контактных данных поможет избежать проблем с перепиской и обслуживанием услуг.
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