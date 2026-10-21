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В Чехии планируют вдвое сократить выплаты украинцам

Личные финансы
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Чехия планирует сократить помощь украинцам
Чехия планирует сократить помощь украинцам
В Чехии планируют по меньшей мере вдвое сократить выплаты украинцам, находящимся в стране под временной защитой. Соответствующий компромисс согласовывают партии правящей коалиции, хотя одна из них настаивает на полной отмене помощи.
Об этом заявил спикер Палаты представителей Чешской Республики Томио Окамура на пресс-конференции перед началом сессионной недели 20 октября, сообщает Укринформ.

Почему в Чехии хотят сократить выплаты украинцам

Окамура, являющийся главой партии «Свобода и прямая демократия» (SPD), признал, что планы сократить выплаты, а не полностью их отменить, является компромиссом в рядах трипартийной коалиции.
«Мы уже финализируем (решение) о кардинальном снижении выплат украинцам. Это болезненный коалиционный компромисс, потому что мы выступаем за отмену выплат украинцам, но наши коалиционные партнеры ANO и „Автомобилисты“ не хотят отменять выплаты украинцам, поэтому компромисс заключается в том, что мы снизим их по меньшей мере наполовину», — заявил Окамура, добавив, что «SPD не хочет.
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Компромиссное предложение предусматривает уменьшение расходов ориентировочно на 4 млрд крон. На сегодняшний день, по его словам, выплачивается 8 млрд крон плюс еще 4 млрд государство платит за медицинскую страховку тем, кто не работает. Окамура считает это совершенно неприемлемым.
Пока соответствующие поправки в законопроект Lex Ukrajina еще готовятся, средства, которые планируется сэкономить, уже учитывают в проекте бюджета, сказал спикер нижней палаты парламента. Законопроект включен в повестку дня заседания, большинство надеется принять его как можно скорее.

Какие правила пребывания украинцев хотят ужесточить

Депутат от SPD Радек Котен в свою очередь уточнил некоторые пункты по ужесточению законодательства о пребывании граждан Украины в Чехии.
Речь идет об отмене гуманитарных выплат для тех, кто не работает, о требовании сроков фактического пребывания в Чешской Республике для владельцев временной защиты — аннулирования временной защиты в случае выезда за пределы Шенгенской зоны дольше чем на 30 дней.
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Таким образом авторы поправок хотят покончить с тем, что они называют «туризмом за выплатами» (курсирование между Украиной и Чехией исключительно ради получения денежного пособия).
Планируется объединить реестры Министерства внутренних дел, полиции и других ведомств с целью быстрой проверки законности пребывания на территории ЧР. В случае невыполнения условий — отмена разрешения или административное выдворение.
Уменьшение объемов нелегального труда должно принести дополнительные налоговые поступления и страховые взносы, сказал Котен.

Для автомобилей с украинской регистрацией введут техосмотр

Еще одним изменением, которое планируется внедрить с середины 2027 года, является требование автомобилей с украинской регистрацией обязательно проходить регулярный техосмотр и проверку на выбросы на чешских станциях так же, как и это делают чешские автомобили.
В случае несоблюдения норм, полиция будет иметь право задерживать авто на месте и требовать внесения залога/штрафа в размере от 10 тыс. до 30 тыс. чешских крон.
По материалам:
Укрінформ
ЧехияУкраинцы в Чехии
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