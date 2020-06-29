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Суд заблокировал продажу стадиона "Черноморец" за 190 миллионов

Суд заблокировал продажу стадиона "Черноморец" за 190 миллионов

Следственный судья Шевченковского районного суда Киева своим постановлением 11 июня наложил арест на стадион “Черноморец” в Одессе, что сделало невозможным заключение договора о его продаже с компанией Allrise Capital Inc, которая победила на соответствующем аукционе.

О том, что покупатель уже перечислил средства за лот, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В Фонде обратили внимание, что положения Уголовного процессуального кодекса и закона “О системе гарантирования вкладов физических лиц” прямо запрещают наложение ареста на имущество, принадлежащее неплатежеспособному банку. В данном случае стадион находится на балансе ликвидируемого “Имэксбанка”.

“В то же время удивительным в действиях судьи является тот факт, что именно он ранее уже отменял арест других активов АО “Имэксбанк”. При этом арест стадиона неоднократно был признан незаконным постановлениями Киевского апелляционного суда”, – отмечается в сообщении.

В связи с этим Фонд гарантирования вкладов начал подготовку соответствующих жалоб в Высший Совет правосудия.

Постановление следственного судьи было обжаловано в апелляционном суде, а также банком было подано ходатайство об отмене ареста имущества в Шевченковский районный суд города Киева. Апелляционная жалоба Фонда назначена к рассмотрению на 2 июля, а ходатайство об отмене ареста суд рассмотрит 3 июля.

22 мая состоялся очередной аукцион по продаже одесского стадиона “Черноморец”. Футбольную арену удалось продать американской компании. Кроме арены, к новым владельцам перейдут офисные помещения, фитнес-центр, рестораны, отель и подземный паркинг.


Фото: 24tv.ua

Справка Finance.ua:

  • Allrise Capital Inc – это небольшое частное предприятие ALLRISE CAPITAL INC, основанное в 2016 году как ALLRISE FINANCIAL GROUP, INC. и перерегистрировано в прошлом году.
  • Базируется в городе Ирвайн, штат Калифорния (США).
  • Компания занимается “инвестиционной деятельностью”, в ней работает до 10 сотрудников.
  • Генеральный директор Allrise Capital Inc – Руслан Зинуров, исполнительный директор – Михаил Трубчик. В регистрационных документах также упоминается Владимир Евсеев.
По материалам Телеканал 24
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