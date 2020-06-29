Суд заблокировал продажу стадиона "Черноморец" за 190 миллионов

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Следственный судья Шевченковского районного суда Киева своим постановлением 11 июня наложил арест на стадион “Черноморец” в Одессе, что сделало невозможным заключение договора о его продаже с компанией Allrise Capital Inc, которая победила на соответствующем аукционе.
О том, что покупатель уже перечислил средства за лот, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
В Фонде обратили внимание, что положения Уголовного процессуального кодекса и закона “О системе гарантирования вкладов физических лиц” прямо запрещают наложение ареста на имущество, принадлежащее неплатежеспособному банку. В данном случае стадион находится на балансе ликвидируемого “Имэксбанка”.
“В то же время удивительным в действиях судьи является тот факт, что именно он ранее уже отменял арест других активов АО “Имэксбанк”. При этом арест стадиона неоднократно был признан незаконным постановлениями Киевского апелляционного суда”, – отмечается в сообщении.
В связи с этим Фонд гарантирования вкладов начал подготовку соответствующих жалоб в Высший Совет правосудия.
Постановление следственного судьи было обжаловано в апелляционном суде, а также банком было подано ходатайство об отмене ареста имущества в Шевченковский районный суд города Киева. Апелляционная жалоба Фонда назначена к рассмотрению на 2 июля, а ходатайство об отмене ареста суд рассмотрит 3 июля.
22 мая состоялся очередной аукцион по продаже одесского стадиона “Черноморец”. Футбольную арену удалось продать американской компании. Кроме арены, к новым владельцам перейдут офисные помещения, фитнес-центр, рестораны, отель и подземный паркинг.
Фото: 24tv.ua
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