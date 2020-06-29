Шмыгаль рассказал, куда пошли 19 млрд грн, выделенные на борьбу с коронавирусом

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Премьер-министр Денис Шмыгаль поделился информацией, обнародованной министром финансов на заседании правительства, по расходам средств на борьбу с Covid-19: большую часть потратили на борьбу с безработицей.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.
По состоянию на 1 июля, согласно принятым постановлениям правительства, уже распределены 19 млрд грн:
Также уже предварительно одобрено распределение 45,7 млрд грн:
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