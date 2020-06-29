Шмыгаль рассказал, куда пошли 19 млрд грн, выделенные на борьбу с коронавирусом

Премьер-министр Денис Шмыгаль поделился информацией, обнародованной министром финансов на заседании правительства, по расходам средств на борьбу с Covid-19: большую часть потратили на борьбу с безработицей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

По состоянию на 1 июля, согласно принятым постановлениям правительства, уже распределены 19 млрд грн:

9 млрд грн – направлены в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Из них: 4,7 млрд грн – для выплаты помощи по частичной безработице. 4,3 млрд грн – на помощь по безработице;

3 млрд грн – предусмотрено на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса. Из них 650 млн грн – лабораторным подразделениям Минздрава. 2,3 млрд грн – на закупку средств индивидуальной защиты учреждениям здравоохранения, оказывающим стационарную и экстренную медицинскую помощь;

2,5 млрд грн – предусмотрено на помощь Фонду социального страхования;

1,7 млрд грн – на предоставление денежной помощи гражданам, в том числе пенсионерам.

2,7 млрд грн – на дополнительные выплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;

100 млн грн – предусмотрено на приобретение аппаратов ИВЛ учреждениям здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с Covid-19;

учреждениям здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с Covid-19; 23,7 млн грн – финансирование мер преодоления распространения Covid-19 в учреждениях исполнения наказания;

52,5 млн грн – для возврата средств участникам пробного ВНО .

Также уже предварительно одобрено распределение 45,7 млрд грн: