День финансов, 1 июля: встречайте "сплит", повышение прожиточного минимума, счета для ФЛП от monobank

Среда, 1 июля, дала старт сразу нескольким нужным и полезным начинаниям.

Вступил в силу закон о “сплите”. Сегодня, 1 июля 2020 года, вступил в силу Закон о “сплите” (от англ. split — разделение, раздвоение). Целью “сплита” является формирование платежеспособного, устойчивого, конкурентного рынка финансовых услуг в Украине с надлежащей защитой прав потребителей и клиентов финансовых учреждений. Подробно о том, что меняется для банков, МФО, и их клиентов.

В Киеве ужесточили карантин. Столичные власти приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве. Так, ограничат время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений – до 22:00, а также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – до 22:00. Кроме того, Кабмин установил штрафы за отсутствие масок в общественном месте.

monobank начал открывать счета для ФЛП. Банк для котиков добавил в бета-версии приложения для iOS и Android поддержку ФЛП. Как сообщил один из сооснователей банка Олег Гороховский, открытие и обслуживание счета, информирование, платежи по Украине, уплата налогов и перечисление на карточки monobank будут бесплатными. Также предприниматели смогут осуществлять переводы с валютного счета ФЛП на валютный счет физлица без потерь на разнице курсов.

Повысили прожиточный минимум. Одна из тех новостей, когда не знаешь, смеяться или плакать. Прожиточный минимум повышается на целую 91 грн. Общий показатель на одного человека в расчете на месяц теперь составляет 2118 грн.

Этот показатель влияет на размеры социальных выплат, а также налоговых социальных льгот, поэтому часть социальных выплат будет увеличена. Например, прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 2197 грн, для лиц, утративших трудоспособность – 1712 грн.

Некоторым пенсионерам повысили пенсии. Размер повышения пенсии у каждого пенсионера определяется в индивидуальном порядке и зависит от того, какая составляющая пенсионной выплаты возрастает. Например, для неработающих пенсионеров минимальный размер пенсии по возрасту увеличится на 74 грн и составит 1712 грн.

Представили законопроект об «инвестиционных нянях». Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив представила законопроект о поддержке и стимулировании инвестиций. В проекте закона говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Как отмечает Ковалив, инвесторы получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности.

ПриватБанк снизил ставки по кредитам для бизнеса. Банк сообщил об очередном снижении ставок по кредитам для бизнеса и предпринимателей с 1 июля 2020 года. Ставки по всем кредитным лимитам на счета, а также по новым кредитам по всем программам “проектного” финансирования снижаются на 1,5% годовых.

МВД планирует повысить штрафы за превышение скорости. А вот в Министерстве внутренних дел планируют в сентябре предложить Раде принять законопроект, которым будут значительно увеличены штрафы за превышение скорости. Речь идет о тех, кто систематически превышает скорость более чем на 50 км/ч. МВД предлагает повысить штраф с 510 до 3400 гривен.