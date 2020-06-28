В Украине провели перерасчет пенсий: на сколько вырастут выплаты (таблица)

С 1 июля снова возрастают пенсии для некоторых категорий граждан. Размер повышения пенсии у каждого пенсионера определяется в индивидуальном порядке и зависит от того, какая составляющая пенсионной выплаты возрастает.

Об этом сообщается на странице “Пенсионного курьера” в FACEBOOK.

“Согласно закону «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» с 1 июля повышаются размеры прожиточного минимума (ПМ) для различных групп населения. Это является основанием для перерасчета минимального размера пенсии по возрасту, минимальных пенсионных выплат, надбавок и повышений к пенсиям, размер которых зависит от прожиточного минимума”, – говорится в сообщении.

Какие пенсии повышаются:

для неработающих пенсионеров минимальный размер пенсии по возрасту увеличится на 74 грн и составит 1712 грн;

размеры минимальных пенсионных выплат (по инвалидности (100% ПМ) и в связи с потерей кормильца в соответствии с Законом 1058 (100, 120, 150% ПМ в зависимости от количества иждивенцев, на которых назначена пенсия), шахтерам (3 ПМ), лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий (165, 360, 525, 650% ПМ) и ликвидаторам с инвалидностью вследствие ЧАЭС (225, 255, 285% ПМ);

минимальные размеры пенсий в связи с потерей кормильца из числа военнослужащих (2 ПМ), лицам с инвалидностью, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (от 100 до 180% ПМ);

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повышение участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны (25, 30, 40, 50% ПМ), членам семей ветеранов войны (10, 15% ПМ), жертвам нацистских преследований и членам их семей (10, 15, 25, 30 40, 50% ПМ);

увеличиваются пенсии за особые заслуги перед Украиной (20-40% ПМ), размер максимальной пенсионной выплаты (10 ПМ), государственная социальная помощь на уход лицам с инвалидностью вследствие войны (15-100%);

размер надбавки донорам. Его определяют в процентах (10%) к другой величине – прожиточному минимуму на одно лицо в расчете на месяц. С 1 июля он составит 211,80 грн (2118,00 грн х 10%).



Таблица: “Пенсионный курьер”

Пенсионерам, которые продолжают работать, минимальный размер пенсии по возрасту и доплата за сверхнормативный стаж будут пересчитаны после увольнения с работы.

Размер повышения пенсии у каждого пенсионера определяется в индивидуальном порядке и зависит от того, какая составляющая пенсионной выплаты возрастает (доплата за сверхнормативный стаж, доплата к минимальному размеру пенсии, повышение или надбавка).

Перерасчет выплат производится автоматически, поэтому обращаться в органы Пенсионного фонда за перерасчетом не нужно (кроме желающих подать заявление о переводе в категорию неработающих пенсионеров).

Пересчитанные пенсии будут выплачиваться пенсионерам в определенную для них дату начиная с 4 июля.

Справка Finance.ua:

С 1 июля 2020 г. размер прожиточного минимума составит:

для лиц, утративших трудоспособность – 1712,00 грн;

на одного человека в расчете на месяц – 2118,00 грн;

для трудоспособных лиц – 2197 грн;

для детей до 6 лет – 1859 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 2318 грн.

С учетом положений постановления Кабинета Министров Украины от 01.04.2020 № 251 лицам, имеющим страховой стаж не менее 30 лет женщины, 35 лет мужчины, минимальная пенсионная выплата составляет 2100 грн, а для граждан старше 80 лет, имеющим страховой стаж не менее 20 лет женщины и 25 лет мужчины – 2600 грн.

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