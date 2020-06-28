В Украине провели перерасчет пенсий: на сколько вырастут выплаты (таблица)

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С 1 июля снова возрастают пенсии для некоторых категорий граждан. Размер повышения пенсии у каждого пенсионера определяется в индивидуальном порядке и зависит от того, какая составляющая пенсионной выплаты возрастает.
Об этом сообщается на странице “Пенсионного курьера” в FACEBOOK.
“Согласно закону «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» с 1 июля повышаются размеры прожиточного минимума (ПМ) для различных групп населения. Это является основанием для перерасчета минимального размера пенсии по возрасту, минимальных пенсионных выплат, надбавок и повышений к пенсиям, размер которых зависит от прожиточного минимума”, – говорится в сообщении.
Какие пенсии повышаются:
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Таблица: “Пенсионный курьер”
Пенсионерам, которые продолжают работать, минимальный размер пенсии по возрасту и доплата за сверхнормативный стаж будут пересчитаны после увольнения с работы.
Размер повышения пенсии у каждого пенсионера определяется в индивидуальном порядке и зависит от того, какая составляющая пенсионной выплаты возрастает (доплата за сверхнормативный стаж, доплата к минимальному размеру пенсии, повышение или надбавка).
Перерасчет выплат производится автоматически, поэтому обращаться в органы Пенсионного фонда за перерасчетом не нужно (кроме желающих подать заявление о переводе в категорию неработающих пенсионеров).
Пересчитанные пенсии будут выплачиваться пенсионерам в определенную для них дату начиная с 4 июля.
С 1 июля 2020 г. размер прожиточного минимума составит:
С учетом положений постановления Кабинета Министров Украины от 01.04.2020 № 251 лицам, имеющим страховой стаж не менее 30 лет женщины, 35 лет мужчины, минимальная пенсионная выплата составляет 2100 грн, а для граждан старше 80 лет, имеющим страховой стаж не менее 20 лет женщины и 25 лет мужчины – 2600 грн.
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