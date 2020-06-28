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Киев ужесточает карантин

Киев ужесточает карантин

Согласно постановлению правительства, столичные власти приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве. Ограничения касаются работы ресторанов, кинотеатров и проведения массовых мероприятий.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

«Хочу сообщить, что в соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице», – сказал Виталий Кличко.

Какие ограничения введут:

  • время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе кинотеатров) – до 22:00;
  • проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – до 22:00.

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Он отметил, что ограничение – вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни.

«И город будет выполнять такое решение правительства», – подчеркнул Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.
  • Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. Первые послабления карантина в Украине стартовали с 11 мая.

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По материалам Finance.UA
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