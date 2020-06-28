Киев ужесточает карантин

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Согласно постановлению правительства, столичные власти приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве. Ограничения касаются работы ресторанов, кинотеатров и проведения массовых мероприятий.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции.
«Хочу сообщить, что в соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице», – сказал Виталий Кличко.
Какие ограничения введут:
Он отметил, что ограничение – вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни.
«И город будет выполнять такое решение правительства», – подчеркнул Виталий Кличко.
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