ПриватБанк снизил ставки по кредитам для бизнеса

ПриватБанк сообщил об очередном снижении ставок по кредитам для бизнеса и предпринимателей с 1 июля 2020 года.

На сколько снизили. Ставки по всем кредитным лимитам на счета, а также по новым кредитам по всем программам “проектного” финансирования (кредитным линиям, лизингу и пр.) – снижаются на 1,5% годовых.

В частности, базовые ставки кредитования на приобретение основных средств, программам лизинга и кредитам “Агросезон” снижены до 13,5% годовых, а гривневые кредиты под залог депозитов в валюте будут предоставляться банком под 10,5% годовых.

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Напомним, в мае ПриватБанк автоматически снизил ставки по действующим программам финансирования малого бизнеса для 60 тысяч украинских компаний и предпринимателей, чтобы помочь украинскому бизнесу преодолеть последствия карантина.

Справка Finance.ua:

Ранее в ПриватБанке сообщили о начале кредитования в рамках государственной программы “Доступное жилье под 10%” с 1 июля 2020 года.