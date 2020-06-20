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ПриватБанк запустил новую функцию в случае нехватки денег на карточке

ПриватБанк запустил новую функцию в случае нехватки денег на карточке

ПриватБанк впервые в Украине запустил в сети своих POS-терминалов новую технологию, которая позволяет оплачивать покупки с любой карты Приватбанка, привязанной к Приват24, если на основной карте клиента не хватает средств.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Как это будет действовать:

  • теперь, если при оплате товара через терминал на кассе не хватает денег на карте, не нужно искать другую карту или доставать наличные. POS-терминалы ПриватБанка сами проверят наличие необходимой суммы на других картах клиента и предложат завершить покупку;

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  • для этого нужно выбрать непосредственно на POS-терминале карту, с которой хотите оплатить покупку, и подтвердить оплату;
  • в качестве альтернативной карты может быть выбрана любая карта клиента, которая подключена к Приват24.

Справка Finance.ua:

  • Цель сервиса – уменьшить количество наличных денег, находящихся на руках, и средств, которые необходимо будет транспортировать и хранить в финансовом учреждении.

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По материалам Finance.UA
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