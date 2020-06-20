ПриватБанк запустил новую функцию в случае нехватки денег на карточке

ПриватБанк впервые в Украине запустил в сети своих POS-терминалов новую технологию, которая позволяет оплачивать покупки с любой карты Приватбанка, привязанной к Приват24, если на основной карте клиента не хватает средств.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Как это будет действовать:

теперь, если при оплате товара через терминал на кассе не хватает денег на карте, не нужно искать другую карту или доставать наличные. POS -терминалы ПриватБанка сами проверят наличие необходимой суммы на других картах клиента и предложат завершить покупку;

для этого нужно выбрать непосредственно на POS -терминале карту, с которой хотите оплатить покупку, и подтвердить оплату;

в качестве альтернативной карты может быть выбрана любая карта клиента, которая подключена к Приват24.

Справка Finance.ua:

Недавно ПриватБанк запустил в Украине новый сервис, который позволяет получить наличные деньги при оплате покупок банковской картой на кассе в торговых заведениях.

Цель сервиса – уменьшить количество наличных денег, находящихся на руках, и средств, которые необходимо будет транспортировать и хранить в финансовом учреждении.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.