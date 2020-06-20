ПриватБанк начинает программу доступной ипотеки под 9,99%

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ПриватБанк с 1 июля 2020 года начинает кредитовать в рамках государственной программы “Доступное жилье под 10%”.
Об этом сообщили Finance.ua в пресс-службе.
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Как сообщили в банке, такая программа позволит украинцам улучшить жилищные условия на льготных условиях – процентная ставка по кредитам на доступное жилье составит 9,99% годовых.
Доступную ипотеку можно будет получить в ПриватБанке:
В рамках льготной программы украинцы смогут купить как жилье на вторичном рынке, так и квартиры в новостройках, введенных в эксплуатацию.
Кроме того, клиентам банка будет доступна возможность приобретения в кредит жилья по более доступным, чем на рынке ценам, которое предлагается банком.
По предварительным подсчетам специалистов ПриватБанка, уже в начале введения государственной программы “Доступное жилье под 10%” льготными условиями кредитования смогут воспользоваться более 300 тысяч украинцев.
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