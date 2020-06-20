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ПриватБанк начинает программу доступной ипотеки под 9,99%

ПриватБанк начинает программу доступной ипотеки под 9,99%

ПриватБанк с 1 июля 2020 года начинает кредитовать в рамках государственной программы “Доступное жилье под 10%”.

Об этом сообщили Finance.ua в пресс-службе.

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Как сообщили в банке, такая программа позволит украинцам улучшить жилищные условия на льготных условиях – процентная ставка по кредитам на доступное жилье составит 9,99% годовых.

Доступную ипотеку можно будет получить в ПриватБанке:

  • на срок до 20 лет,
  • первоначальный взнос заемщика составит от 30% стоимости жилья.

В рамках льготной программы украинцы смогут купить как жилье на вторичном рынке, так и квартиры в новостройках, введенных в эксплуатацию.

Кроме того, клиентам банка будет доступна возможность приобретения в кредит жилья по более доступным, чем на рынке ценам, которое предлагается банком.

По предварительным подсчетам специалистов ПриватБанка, уже в начале введения государственной программы “Доступное жилье под 10%” льготными условиями кредитования смогут воспользоваться более 300 тысяч украинцев.

Справка Finance.ua:

  • Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что целью власти является снижение ставки по ипотеке до 5-7%. В мае Президент Владимир Зеленский заявил, что власть пытается “дожать” банковскую систему, чтобы запустить кредитование бизнеса под низкие проценты.
  • Продавать и сдавать жилье могут обязать по новым правилам. Парламентариям предлагают вывести рынок риелторских услуг из тени. Об этом говорится в Проекте №3618 от 09.06.2020 Закона о риелторской деятельности в Украине.

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По материалам Finance.UA
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