Шмыгаль анонсировал постепенное уменьшение ставок по депозитам и кредитам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Национальный банк сигнализирует банкам о снижении учетной ставки. Постепенно должны уменьшаться ставки по депозитам и кредитам.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

“Сегодня Национальный банк сигнализирует банкам уменьшением учетной ставки, что стоимость денежных ресурсов становится все меньше. Постепенно должна уменьшаться ставка по депозитам, соответственно постепенно будет уменьшаться ставка по кредитам. Это занимает определенное время”, – сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что постановлениями правительства и изменениями в законодательство они расширяют возможности банков начинать кредитовать более активно и подталкивают их к кредитованию из-за ограничения работы с определенными инструментами.

Напомним, 11 июня Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года. Это – самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины.

Справка Finance.ua:

Заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов предупреждает, что ставки снизятся не для всех, а вопрос снижения ставок по кредитам «станет более актуальным осенью».

В Нацбанке сообщали, что снижение учетной ставки, безусловно, повлияет на другие процентные ставки и кредитование, хоть и постепенно.

Шмыгаль также заявлял, что целью властей является снижение ставки ипотеки до 5-7%.

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