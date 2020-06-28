В Украине хотят в шесть раз повысить штрафы за превышение скорости

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В Министерстве внутренних дел (МВД) планируют в сентябре предложить Раде принять законопроект, которым будут значительно увеличены штрафы за превышение скорости.
Об этом заявил на брифинге заместитель главы МВД Антон Геращенко.
Речь идет о тех, кто систематически превышает скорость более чем на 50 км/ч. МВД будет предлагать повысить штраф с 510 до 3400 гривен.
“Мы считаем, что 510 гривен – слишком низкая плата за то, что отдельные граждане позволяют себе рисковать, проезжая по улицам городов со скоростью 130-180 км/ч”, – заявил он.
Сейчас, если человек превысил скорость на менее 50 км/ч, то в течение 10 дней он должен уплатить 127,5 гривен, если более чем на 50 км/ч – 510 гривен.
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