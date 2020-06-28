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В Украине хотят в шесть раз повысить штрафы за превышение скорости

В Украине хотят в шесть раз повысить штрафы за превышение скорости

В Министерстве внутренних дел (МВД) планируют в сентябре предложить Раде принять законопроект, которым будут значительно увеличены штрафы за превышение скорости.

Об этом заявил на брифинге заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Речь идет о тех, кто систематически превышает скорость более чем на 50 км/ч. МВД будет предлагать повысить штраф с 510 до 3400 гривен.

“Мы считаем, что 510 гривен – слишком низкая плата за то, что отдельные граждане позволяют себе рисковать, проезжая по улицам городов со скоростью 130-180 км/ч”, – заявил он.

Сейчас, если человек превысил скорость на менее 50 км/ч, то в течение 10 дней он должен уплатить 127,5 гривен, если более чем на 50 км/ч – 510 гривен.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД. За первые минуты в столице было зафиксировано более двухсот случаев превышения скорости.
  • МВД рассматривает возможность отправки на переобучение водителей, которые неоднократно нарушили ПДД. Об этом заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.
  • 12 июня увеличивается количество участков, где будет производиться измерение скорости TruCAM.
  • В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3744, который предлагает разрешить превышение скорости на международных и национальных автомобильных дорогах.

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По материалам РБК-Украина
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