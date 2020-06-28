Закон о "сплите": что меняется для банков, МФО, и их клиентов

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С 1 июля 2020 года начался новый этап развития – вступил в силу закон о “сплите”.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
Первоочередные задачи регулятора:
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Особое внимание НБУ будет уделять защите прав потребителей. В этом направлении будет работать с обращениями граждан к НБУ и систематизацией выявленных нарушений в работе небанковских финансовых учреждений. Кроме этого, будет регулироваться честность рекламы и полнота раскрытия информации об услугах.
Как будут регулировать рынок:
Для чего это:
Целью “сплита” является формирование платежеспособного, устойчивого, конкурентного рынка небанковских финансовых услуг в Украине с надлежащей защитой прав потребителей этих услуг и клиентов финансовых учреждений.
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