Закон о "сплите": что меняется для банков, МФО, и их клиентов

С 1 июля 2020 года начался новый этап развития – вступил в силу закон о “сплите”.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Первоочередные задачи регулятора:

создание и внедрение интегрированной модели регулирования и надзора за финансовыми рынками;

дальнейшее реформирование и развитие небанковского сектора в соответствии с ведущими международными практиками, Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС и другими международными обязательствами Украины;

возобновление доверия к рынку небанковских финансовых учреждений;

усиление защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг;

развитие финансовых инструментов и инфраструктуры рынка.

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Особое внимание НБУ будет уделять защите прав потребителей. В этом направлении будет работать с обращениями граждан к НБУ и систематизацией выявленных нарушений в работе небанковских финансовых учреждений. Кроме этого, будет регулироваться честность рекламы и полнота раскрытия информации об услугах.

Как будут регулировать рынок:

модель регулирования и надзора за финансовыми учреждениями будет осуществляться согласно риск-ориентированному подходу, поэтому будут усовершенствованы требования к лицензированию, оценке платежеспособности и ликвидности, корпоративному управлению и системе управления рисками, возобновлению деятельности и выводу компаний с рынка;

регулирование каждого сегмента рынка будет разниться в зависимости от того, привлекает ли финансовое учреждение средства клиентов;

банки, страховые компании и кредитные союзы работают благодаря средствам, привлеченным от клиентов – населения и бизнеса, а другие финансовые учреждения работают на базе собственного капитала. Главная задача регулятора – сделать надзор за деятельностью организаций адекватным тем рискам, которые присущи деятельности каждой из них;

в то же время компании, работающие на базе собственного капитала, не должны испытывать чрезмерное присутствие регулятора в свой деятельности.

Для чего это:

“сплит” дает НБУ возможность продолжать обеспечивать финансовую стабильность более комплексно и эффективно благодаря регулированию не только банковского, но и небанковского сектора;

реформа должна способствовать дальнейшей интеграции Украины в ЕС в рамках имплементации директив и других документов ЕС и приведения национальной нормативной базы в соответствие с международными стандартами;

реформа небанковского сектора будет способствовать устойчивому развитию экономики страны и созданию возможностей для дальнейшего развития и совершенствования рынка.

Целью “сплита” является формирование платежеспособного, устойчивого, конкурентного рынка небанковских финансовых услуг в Украине с надлежащей защитой прав потребителей этих услуг и клиентов финансовых учреждений.

Справка Finance.ua:

12 сентября 2019 года Рада приняла закон о «сплите». Тогда за него проголосовали 296 депутатов.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг”, более известный как закон о “сплите”, 16 октября 2019 года.

Исполнительный директор Ассоциации НАБУ Елена Коробкова рассказала, что изменит сплит для населения.

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