0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 126 0

Украинцам повысили прожиточный минимум (инфографика)

Украинцам повысили прожиточный минимум (инфографика)

С 1 июля в Украине на 91 грн повышается прожиточный минимум: общий показатель на одного человека в расчете на месяц теперь составляет 2118 грн.

Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины №2629 «О государственном бюджете Украины на 2019 год».

Этот показатель влияет на размеры социальных выплат, минимальных пенсий, а также налоговых социальных льгот, поэтому часть социальных выплат будет увеличена.

Отныне прожиточный минимум составит:

  • для трудоспособных лиц – 2197 грн (был 2102 грн)
  • для лиц, утративших трудоспособность – 1712 грн (был 1638).

В соответствии с ростом прожиточного минимума, возрастут и выплаты на детей для одиноких родителей:

  • на детей до 6 лет – с 1779 грн до 1859 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет – с 2218 грн до 2318 грн.

Увеличение прожиточного минимума повлияет и на размер минимальной пенсии, которая теперь увеличится на 74 грн и составит 1712 грн.

Кроме минимальной пенсии, также возрастет размер максимальной (10 прожиточным минимумов для лиц, утративших трудоспособность). Соответственно, максимальная пенсия возрастет от 16 380 грн до 17 120 грн.

Пособие по безработице не может превышать 4-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, и ее максимальное значение с 1 июля – 8 788 грн.

Напомним, ранее министр социальной политики назвала реальный прожиточный минимум.

Справка Finance.ua:

  • Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.
  • Это второе по счету повышение прожиточного минимума в 2020 году: первое состоялось 1 января 2020 года – до показателя 2027 грн.
  • Последнее увеличение этого показателя в 2020 году запланировано на 1 декабря – до 2189 грн.

Минимальная зарплата за месяц – 4723 грн (почасовая – 28,31 грн) – не меняется в течение 2020 года.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.