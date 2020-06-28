Украинцам повысили прожиточный минимум (инфографика)

С 1 июля в Украине на 91 грн повышается прожиточный минимум: общий показатель на одного человека в расчете на месяц теперь составляет 2118 грн.

Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины №2629 «О государственном бюджете Украины на 2019 год».

Этот показатель влияет на размеры социальных выплат, минимальных пенсий, а также налоговых социальных льгот, поэтому часть социальных выплат будет увеличена.

Отныне прожиточный минимум составит:

для трудоспособных лиц – 2197 грн (был 2102 грн)

для лиц, утративших трудоспособность – 1712 грн (был 1638).

В соответствии с ростом прожиточного минимума, возрастут и выплаты на детей для одиноких родителей:

на детей до 6 лет – с 1779 грн до 1859 грн;

для детей от 6 до 18 лет – с 2218 грн до 2318 грн.

Увеличение прожиточного минимума повлияет и на размер минимальной пенсии, которая теперь увеличится на 74 грн и составит 1712 грн.

Кроме минимальной пенсии, также возрастет размер максимальной (10 прожиточным минимумов для лиц, утративших трудоспособность). Соответственно, максимальная пенсия возрастет от 16 380 грн до 17 120 грн.

Пособие по безработице не может превышать 4-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, и ее максимальное значение с 1 июля – 8 788 грн.

Напомним, ранее министр социальной политики назвала реальный прожиточный минимум.

Справка Finance.ua:

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

Это второе по счету повышение прожиточного минимума в 2020 году: первое состоялось 1 января 2020 года – до показателя 2027 грн.

Последнее увеличение этого показателя в 2020 году запланировано на 1 декабря – до 2189 грн.

Минимальная зарплата за месяц – 4723 грн (почасовая – 28,31 грн) – не меняется в течение 2020 года.

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