Украинцам повысили прожиточный минимум (инфографика)

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С 1 июля в Украине на 91 грн повышается прожиточный минимум: общий показатель на одного человека в расчете на месяц теперь составляет 2118 грн.
Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины №2629 «О государственном бюджете Украины на 2019 год».
Этот показатель влияет на размеры социальных выплат, минимальных пенсий, а также налоговых социальных льгот, поэтому часть социальных выплат будет увеличена.
Отныне прожиточный минимум составит:
В соответствии с ростом прожиточного минимума, возрастут и выплаты на детей для одиноких родителей:
Увеличение прожиточного минимума повлияет и на размер минимальной пенсии, которая теперь увеличится на 74 грн и составит 1712 грн.
Кроме минимальной пенсии, также возрастет размер максимальной (10 прожиточным минимумов для лиц, утративших трудоспособность). Соответственно, максимальная пенсия возрастет от 16 380 грн до 17 120 грн.
Пособие по безработице не может превышать 4-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, и ее максимальное значение с 1 июля – 8 788 грн.
Напомним, ранее министр социальной политики назвала реальный прожиточный минимум.
Минимальная зарплата за месяц – 4723 грн (почасовая – 28,31 грн) – не меняется в течение 2020 года.
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