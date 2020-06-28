monobank начал открывать счета для ФЛП

Во вторник, 30 июня, monobank добавил в бета-версии приложения для iOS и Android поддержку ФЛП для тех, кто подавал заявку на предзаказ.

Об этом написал в своем Telegram-канале один из сооснователей банка Олег Гороховский.

Тарифы за пользование услугой:

бесплатным будут: открытие и обслуживание счета, информирование, платежи по Украине, уплата налогов и перечисление на карточки monobank.

Дополнительные услуги:

возможность осуществлять переводы с валютного счета ФЛП на валютный счет физлица без потерь на разнице курсов.

Справка Finance.ua:

9 апреля monobank начал принимать предзаказы на обслуживание счетов ФЛП .

monobank представил новый сервис для накоплений «Банка». С его помощью клиенты банка могут откладывать большие или небольшие суммы на любые придуманные цели.