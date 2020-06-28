0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1020 0

monobank начал открывать счета для ФЛП

monobank начал открывать счета для ФЛП

Во вторник, 30 июня, monobank добавил в бета-версии приложения для iOS и Android поддержку ФЛП для тех, кто подавал заявку на предзаказ.

Об этом написал в своем Telegram-канале один из сооснователей банка Олег Гороховский.

Тарифы за пользование услугой:

  • бесплатным будут: открытие и обслуживание счета, информирование, платежи по Украине, уплата налогов и перечисление на карточки monobank.

Дополнительные услуги:

  • возможность осуществлять переводы с валютного счета ФЛП на валютный счет физлица без потерь на разнице курсов.

Карта для клиентов до 16 лет от monobank

Справка Finance.ua:

  • monobank представил новый сервис для накоплений «Банка». С его помощью клиенты банка могут откладывать большие или небольшие суммы на любые придуманные цели.
  • monobank запустил онлайн-сервис для уведомления о штрафах за нарушения ПДД.

Оформить кредитную карту monobank на Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:monobank
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.