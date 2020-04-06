monobank начал принимать предзаказы на обслуживание ФЛП

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
9 апреля monobank начал принимать предзаказы на обслуживание счетов ФЛП, которое планируют запустить в июне.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.
“Нет продукта, который у нас спрашивали бы чаще, чем обслуживание счетов ФОП! Сегодня мы открываем на него предзаказ, чтобы уже в июне отправить приглашение первым клиентам”, – пишет Гороховский.
По его словам, обслуживание счетов ФЛП будет простым – в том же приложении, где обслуживаются все клиенты.
“Мы сделали специальную группу в Facebook «ФОП в monobank», где будем обсуждать этот продукт, улучшать и развивать его вместе с первыми клиентами”, – добавил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев отменил закупку камер с распознаванием лиц10 ч. назад - 1097 6
Индексация зарплаты в апреле: что нужно знатьВчера, 09:01 - 51477 5
Штрафуют ли автомобилистов за отсутствие масок: разъяснение полицииВчера, 19:26 - 5666 3
Госсектор экономики может перейти на безналичную форму расчетов - НБУ9 ч. назад - 318 2
Рынок микрокредитирования в условиях карантина: с чем столкнулись МФО6 ч. назад - 1336 2
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (инфографика)10 ч. назад - 7227 2
У более половины украинцев есть кредит или денежный долг - исследование11 ч. назад - 3909
Samsung запатентовал телефон с расплывающимся экраном (фото)Вчера, 23:31 - 2598
Ученые Университета Гонконга назвали оптимальную для коронавируса температуру19 ч. назад - 2505
Межбанк: на рынке царит сумбур9 ч. назад - 2254
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 4983 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2807
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5910 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19490 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1362