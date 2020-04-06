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monobank начал принимать предзаказы на обслуживание ФЛП

monobank начал принимать предзаказы на обслуживание ФЛП

9 апреля monobank начал принимать предзаказы на обслуживание счетов ФЛП, которое планируют запустить в июне.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.

“Нет продукта, который у нас спрашивали бы чаще, чем обслуживание счетов ФОП! Сегодня мы открываем на него предзаказ, чтобы уже в июне отправить приглашение первым клиентам”, – пишет Гороховский.

По его словам, обслуживание счетов ФЛП будет простым – в том же приложении, где обслуживаются все клиенты.

Как закрыть ФЛП в 2020 году?

“Мы сделали специальную группу в Facebook «ФОП в monobank», где будем обсуждать этот продукт, улучшать и развивать его вместе с первыми клиентами”, – добавил он.

Справка Finance.ua:

  • 4 марта 2020 года в мобильном приложении monobank появилась возможность завести детскую карту — для пользователей до 16 лет.
  • monobank подключили всем клиентам дополнительную категорию кешбэк «Карантин».
  • Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта поддержала законопроект, которым отменила уплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей на время карантина в связи с коронавирусом.
  • Предприниматели, “незалежники” и члены фермерских хозяйств освобождены от начисления, расчета и уплаты ЕСВ за себя за март и апрель 2020 года. (За своих работников платить ЕСВ надо).

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По материалам Finance.UA
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