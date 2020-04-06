monobank начал принимать предзаказы на обслуживание ФЛП

9 апреля monobank начал принимать предзаказы на обслуживание счетов ФЛП, которое планируют запустить в июне.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.

“Нет продукта, который у нас спрашивали бы чаще, чем обслуживание счетов ФОП! Сегодня мы открываем на него предзаказ, чтобы уже в июне отправить приглашение первым клиентам”, – пишет Гороховский.

По его словам, обслуживание счетов ФЛП будет простым – в том же приложении, где обслуживаются все клиенты.

“Мы сделали специальную группу в Facebook «ФОП в monobank», где будем обсуждать этот продукт, улучшать и развивать его вместе с первыми клиентами”, – добавил он.

Справка Finance.ua:

4 марта 2020 года в мобильном приложении monobank появилась возможность завести детскую карту — для пользователей до 16 лет.

monobank подключили всем клиентам дополнительную категорию кешбэк «Карантин».

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта поддержала законопроект, которым отменила уплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей на время карантина в связи с коронавирусом.

Предприниматели, “незалежники” и члены фермерских хозяйств освобождены от начисления, расчета и уплаты ЕСВ за себя за март и апрель 2020 года. (За своих работников платить ЕСВ надо).