"Дія" упростила регистрацию ФЛП онлайн

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В приложении “Дія” упрощена регистрация ФЛП онлайн.
Об этом говорится на странице онлайн-сервиса государственных услуг в Facebook.
“Как мы работали с Минюстом над ФЛП в “Дії”? Вместе упростили формы, поля и убрали все, что не запрещено законодательством. Теперь вместо 58 полей для регистрации вы заполняете 12”, – говорится в сообщении.
Пошагово изучали:
Какие задачи ставили:
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