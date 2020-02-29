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"Дія" упростила регистрацию ФЛП онлайн

"Дія" упростила регистрацию ФЛП онлайн

В приложении “Дія” упрощена регистрация ФЛП онлайн.

Об этом говорится на странице онлайн-сервиса государственных услуг в Facebook.

“Как мы работали с Минюстом над ФЛП в “Дії”? Вместе упростили формы, поля и убрали все, что не запрещено законодательством. Теперь вместо 58 полей для регистрации вы заполняете 12”, – говорится в сообщении.

Пошагово изучали:

  • Нормативную базу, привлеченные ведомства, реестры, документы и этапы процессов.
  • Связь услуг с ФЛП с другими услугами.
  • Информацию, которая нужна государству от пользователей в каждом из полей.

Какие задачи ставили:

  • Проанализировать процессы и упростить все, что только возможно.
  • Переформировать поля для заявок на портале, не изменив их назначение и содержание.
  • Адаптировать информацию на человеческом языке под нормативные требования.

Справка Finance.ua:

  • 28 февраля Министерство цифровой трансформации представило сервис для малого и среднего бизнеса – национальную онлайн-платформу Дія.Бізнес.
  • 6 февраля приложение государственных услуг онлайн “Дія” стало доступно для скачивания, сейчас доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
  • “Дія” опередила “TikTok” в App Store: приложение уже скачали миллион украинцев.

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По материалам Finance.UA
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