"Дія" упростила регистрацию ФЛП онлайн

В приложении “Дія” упрощена регистрация ФЛП онлайн.

Об этом говорится на странице онлайн-сервиса государственных услуг в Facebook.

“Как мы работали с Минюстом над ФЛП в “Дії”? Вместе упростили формы, поля и убрали все, что не запрещено законодательством. Теперь вместо 58 полей для регистрации вы заполняете 12”, – говорится в сообщении.

Пошагово изучали:

Нормативную базу, привлеченные ведомства, реестры, документы и этапы процессов.

Связь услуг с ФЛП с другими услугами.

Информацию, которая нужна государству от пользователей в каждом из полей.

Какие задачи ставили:

Проанализировать процессы и упростить все, что только возможно.

Переформировать поля для заявок на портале, не изменив их назначение и содержание.

Адаптировать информацию на человеческом языке под нормативные требования.

Справка Finance.ua:

28 февраля Министерство цифровой трансформации представило сервис для малого и среднего бизнеса – национальную онлайн-платформу Дія.Бізнес.

6 февраля приложение государственных услуг онлайн “Дія” стало доступно для скачивания, сейчас доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

“Дія” опередила “TikTok” в App Store: приложение уже скачали миллион украинцев.

Приложение “Дія” доступно в Apple Store та Google Play .

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