ФЛП не подают заявления для освобождения от ЕСВ (видео)

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Что изменилось для налогоплательщиков и как будет работать налоговая во время карантина.
Об этом рассказал глава ГНС Сергей Верланов на странице в FACEBOOK.
Что изменилось:
“За февраль мы еще платим, за июнь – мы также платим, а за апрель и март есть освобождение”, – отметил он.
Чтобы воспользоваться освобождением, не нужно писать никаких заявлений, процесс происходит автоматически.
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