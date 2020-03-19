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ФЛП не подают заявления для освобождения от ЕСВ (видео)

ФЛП не подают заявления для освобождения от ЕСВ (видео)

Что изменилось для налогоплательщиков и как будет работать налоговая во время карантина.

Об этом рассказал глава ГНС Сергей Верланов на странице в FACEBOOK.

Что изменилось:

  • Предприниматели, “незалежники” и члены фермерских хозяйств освобождены от начисления, расчета и уплаты ЕСВ за себя за март и апрель 2020 года. (За своих работников платить ЕСВ надо).

“За февраль мы еще платим, за июнь – мы также платим, а за апрель и март есть освобождение”, – отметил он.

  • За февраль 2020 года ЕСВ самозанятые лица за себя платят.

Чтобы воспользоваться освобождением, не нужно писать никаких заявлений, процесс происходит автоматически.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта поддержала законопроект, которым отменила уплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей на время карантина в связи с коронавирусом.
  • На период карантина Национальный банк разрешил применить льготный режим обслуживания ко всем работающим кредитам.

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По материалам Finance.UA
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