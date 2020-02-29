Monobank запустил бета-тестирование карты для детей

4 марта 2020 года в мобильном приложении monobank появилась возможность завести детскую карту — для пользователей до 16 лет.

Об этом редакции рассказал сооснователь monobank Олег Гороховский.

Эти карты пока что работают в бете, чтобы протестировать их, нужно обратиться в поддержку. Детские карты могут быть в обычном черном цвете, но доступен и специальный желтый дизайн.

Условия карты:

Apple Pay и Google Pay; кэшбэк до 20% от суммы покупки. Каждый месяц можно будет выбрать две категории, по которым владелец карты будет получать кэшбэк;

получение процентов на остаток средств. Ежемесячно на такие карты будет начисляться 10% годовых на остаток средств. Но выплаты будут только за те дни, когда на карте было больше 100 грн;

Доступно соревнование за «Награды» с котами. Победителям детского соревнования обещают три поездки в «Диснейленд».

В чем отличие карты. У нее есть родительский контроль. Родителям доступна выписка, они могут устанавливать лимиты на снятие наличных, пополнение карты третьими лицами, переводы на другие карты, траты в кафе, на развлечения, онлайн-казино и беттинг.

Тарифы:

выпуск, обслуживание и пополнение — бесплатно, доставка физической карты с помощью «Нова пошта» обойдется в 50 грн;

10% годовых на остаток личных средств;

снятие наличных — 0,5%.

Справка Finance.ua:

На церемонии награждения за особые достижения в банковской сфере – FinAwards 2020 награду «Народный банк», приз за лучшее качество обслуживания клиентов, получил monobank.